Il corteo pro Palestina. Attesi 500 manifestanti. Sinagoga ’off limits’

Modena si prepara ad accogliere oggi una nuova manifestazione. Dopo lo Street Parade che, lo scorso sabato, ha visto convogliare a Modena settemila ravers, alle 15 di oggi è prevista la partenza del corteo pro Palestina. Il diritto di manifestare è sacrosanto ma, come la scorsa settimana, la preoccupazione dei commercianti del centro storico è relativa alla sicura ‘paralisi’ del cuore cittadino, causata dall’arrivo dei partecipanti al corteo. Sabato scorso, infatti, tantissimi esercenti hanno lamentato l’impossibilità di lavorare, dal momento che diversi cittadini hanno evitato di infilarsi nel traffico per raggiungere il centro storico. Oggi, in realtà, è prevista la presenza di un numero ben più ridotto di manifestanti, circa cinquecento. Un’altra preoccupazione è ovviamente legata ad eventuali disordini, anche se non sembra siano previste tensioni di alcun genere. Resta – come ovvio – sorvegliata speciale la Sinagoga, dove i controlli erano già stati incrementati le scorse settimane. Per quanto riguarda il percorso autorizzato, il corteo si muoverà da Largo Sant’Agostino per raggiungere poi Piazza Matteotti, percorrendo la via Emilia Centro. Al termine della passeggiata è previsto un comizio. I manifestanti, però, non potranno percorrere né piazza Grande né Piazza Mazzini, dove si trova la Sinagoga. Come sempre è stato già predisposto un piano sicurezza ‘solido’ e imponente: grazie alla perfetta organizzazione delle forze dell’ordine – nonostante le oltre settemila presenze – sabato scorso non si sono registrate problematiche. Ad organizzare il corteo sono stati alcuni delegati delle Rsu delle aziende modenesi e il Collettivo Studenti Autorganizzati. Aderiscono: Sinistra Classe Rivoluzione Modena, Alkemia, Comitato per non dimenticare-odv, comunità islamica di Modena e provincia, Potere al Popolo, Cobas scuola Modena, Partito della rifondazione comunista (federazione provinciale). "Da alcune settimane nelle piazze di tutto il mondo, da Parigi ad Amman, da Londra a Rabat o a New York e ben oltre, milioni di giovani e lavoratori si stanno giustamente mobilitando contro i bombardamenti dell’esercito israeliano su Gaza ed in solidarietà col popolo palestinese – sottolineano gli organizzatori – È necessario fare vivere anche a Modena una mobilitazione per la fine dei bombardamenti, contro l’invasione di Gaza ed anche contro l’occupazione israeliana sui territori palestinesi. La responsabilità per la situazione attuale ricade sulle spalle dell’imperialismo israeliano (e statunitense) ed il nostro sostegno va interamente al popolo palestinese, oppresso ed in lotta da molti decenni per la sua liberazione. In tale contesto – continuano gli organizzatori – siamo fermamente dalla parte degli oppressi, cioè dei palestinesi, ai quali riconosciamo il diritto alla resistenza nella lotta per la propria autodeterminazione. Non da ultimo, ci opponiamo alla politica del governo italiano, allineato servilmente al governo sionista di Netanyahu ed alla Nato. Per queste ragioni, come studenti e lavoratori, lanciamo il corteo per le strade di Modena per affermare con forza: no all’invasione di Gaza! Stop occupazione! Palestina libera!".

Valentina Reggiani