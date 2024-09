Il Ct Cevoli riporta al successo il San Marino

Roberto Cevoli ha riscritto la storia del calcio di San Marino. Il 55enne ex difensore centrale di Carpi e Modena, che con la "Longobarda" gialloblù ha centrato la fantastica ultima promozione in Serie A del 2002, da Ct della nazionale sammarinese ha firmato il ritorno al successo dopo 20 anni di attesa. Battendo 1-0 giovedì sera il Liechtenstein in Nations League i "titanici" hanno ritrovato i tre punti che mancavano addirittura dal 28 aprile 2004 (141 gare senza vittoria…), quando sempre a Serravalle e sempre col Liechtenstein si imposero per 1-0 (con il gol dell’ex sassolese Andy Selva) anche se in amichevole.

d.s.