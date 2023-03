Il cult Pretty Woman sul palco del Comunale

di Stefano Marchetti

Dite la verità: anche voi siete fra quelli che, quando passa il film ’Pretty Woman’ in tv, lo rivedete per l’ennesima volta, sebbene ormai lo conosciate a memoria... Uscita nel 1990 (eh sì, sono già 33 anni), la pellicola con Richard Gere e Julia Roberts continua a incantare e a far sognare. La storia di Vivien, squillo di Los Angeles, ed Edward, suo ricco e affascinante pigmalione, così differenti fra loro eppure così innamorati, ormai è divenuta un classico, anche grazie alla canzone di Roy Orbison, ’Oh Pretty Woman’ che – lanciata nel 1964 – ha conosciuto una seconda (e lunga) giovinezza.

Da cinque anni, ’Pretty Woman’ è anche un musical, scritto in coppia da Garry Marshall e Jonathan F. Lawton, rispettivamente regista e sceneggiatore originale della pellicola, con una colonna sonora che include un mix di canzoni pop e romantiche composte da Bryan Adams e dal suo fidato co-autore Jim Vallance. Dopo il debutto trionfale a Chicago poi a Broadway, lo spettacolo ha iniziato a percorrere le strade del mondo: la sua versione italiana – ovviamente attesissima – arriva stasera (martedì 28) alle 20.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni, per la rassegna di musical. Protagonisti sono Beatrice Baldaccini e Thomas Santu, e con loro Andrea Verzicco, Lorenzo Tognocchi, Cristian Ruiz, Giulia Fabbri. La regia è di Carline Brouwer, mentre Chiara Noschese è regista associata e ha diretto il casting per questa edizione.

Fra ’Cenerentola’ e ’My fair lady’, "la storia di ‘Pretty Woman’ ci dice che, se osiamo andare oltre i giudizi e i pregiudizi, lo status sociale o l’ego, possiamo avere una vita libera ed emotivamente soddisfacente – sottolinea la regista Brouwer –. Un altro elemento molto importante nello spettacolo è il sogno: tutti abbiamo bisogno di avere dei sogni. Happy Man, il nostro terzo personaggio principale, rappresenta il destino: nella vita, tutti possiamo cercare dei segni che ci siano una direzione e siano da guida".

Soprattutto ’Pretty Woman’ racconta la storia di una giovane donna "che trova la forza in se stessa e osa scegliere ciò in cui crede fermamente – aggiunge la regista –. E non a caso tutto il team creativo dello spettacolo è femminile". E allora, lasciamoci trascinare dalla forza di questo spettacolo perché, come recita la canzone che tutti hanno imparato a conoscere, ’Pretty woman, no one could look as good as you’, nessuno può essere più bello di te. Nel volto, ma anche nella forza d’animo.