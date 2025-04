Il ‘cuore’ dei Beatles . E 33 chitarre elettriche

Porta la firma di Paul McCartney l’oratorio sacro "Ecce Cor Meum" (nella foto) con cui domani sera il teatro Comunale di Modena chiuderà la sua stagione lirica: scandita da quattro movimenti, la composizione è come una tenera elegia che l’ex Beatles ha dedicato alla memoria di sua moglie Linda. Verrà eseguito dall’Orchestra Città di Ferrara diretta da Lorenzo Bizzarri, con il soprano Melissa Purnell, e dal Coro lirico di Modena guidato da Lorenzo Bizzarri con le Voci bianche condotte da Paolo Gattolin. E nella seconda parte della serata, una carrellata dei grandi successi dei Fab Four.

Sempre al Comunale, domenica 4 maggio il festival L’Altro Suono accoglierà "A secret rose", il concerto per 33 chitarre elettriche, basso e batterie del celebre compositore statunitense Rhys Chatham.

Al teatro Storchi, domani sera "Tutti i sogni ancora in volo" di Massimo Ranieri, poi domenica 4 l’evento benefico "CantaMo": sul palco trenta protagonisti (fra cui Beppe Cavani, Betta Sacchetti, Lalo Cibelli e Wilko Zanni), in ricordo di Thomas Romano, per raccogliere fondi per l’acquisto di defibrillatori. Sempre domenica 4 nel pomeriggio al Michelangelo "Una razza in estinzione", omaggio al teatro canzone di Giorgio Gaber con Claudio Iannuzzi. E sabato 3 all’auditorium Rossini il concerto dell’Ensemble Mandolinistico Estense.

s. m.