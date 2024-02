Il cuore della solidarietà batte forte. Un defibrillatore in memoria di Tona

"Massimiliano era sempre il primo a correre in soccorso degli amici, ma anche del cittadino che invocava il suo aiuto. Aveva un cuore grande, grandissimo – dicono gli amici – ed ora il suo nome rimarrà impresso su uno strumento salvavita".

Era il 24 febbraio del 2021 quando il vicebrigadiere dei Carabinieri Massimiliano Tona perse la vita in un tragico incidente stradale sulla complanare Einaudi, mentre era in servizio. Un giorno tragico, che a distanza di tre anni "graffia" ancora il cuore di amici, parenti e colleghi, ritrovatisi ieri mattina nel centro della città per inaugurare, insieme, un nuovo defibrillatore in suo ricordo. L’apparecchio si trova ora all’angolo tra corso Adriano e via Gallucci, ed è stato donato alla comunità da mamma Lucia e da Michele, collega e amico di una vita.

"Vedere qui così tante persone mi fa capire ancora una volta quanto mio figlio fosse amato: è una testimonianza che mi riempie il cuore – spiega la madre del carabiniere – sono venuti qui per lui, con le loro divise, i loro stivali, che Massimiliano adorava. Lui è volato lassù, ma oggi in qualche modo si trova qui con noi: il suo ricordo vivrà ora anche attraverso questo nuovo strumento, che doniamo alla città".

Colleghi della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Modena, volontari della Croce Blu, operatori del 118, amiche e amici di Massimiliano: ieri mattina, attorno al nuovo apparecchio salvavita, ci si è stretti in un unico abbraccio, per ricordare "il suo straordinario spirito di iniziativa verso gli altri". Il nuovo apparecchio installato in corso Adriano è un defibrillatore semiautomatico esterno (Dae) clinicamente avanzato e semplice da utilizzare, dal professionista del soccorso come dal soccorritore formato. È dotato di metronomo per scandire il ritmo del massaggio cardiaco e di voce guida per l’assistenza e il supporto in ogni fase del soccorso, oltre che di un sistema di controllo da remoto per una verifica costante delle funzionalità e di alert in caso di utilizzo.

Il dispositivo entra così a far parte della rete cittadina dei defibrillatori collocati direttamente su strada, in luoghi strategici individuati anche sulla base delle chiamate al 118, e in edifici pubblici così come in palestre e nella gran parte delle polisportive. "Una donazione importante – spiega la presidente Anna Perazzelli della Croce Blu Modena –. Massimiliano ha lavorato in questa città per tanti anni e chiunque lo abbia conosciuto lo può testimoniare: era sempre disponibile per tutti, sempre accanto alle persone". Alla cerimonia hanno partecipato, tra i tanti presenti, anche la prefetta Alessandra Camporota, il comandante provinciale dei Carabinieri Modena Antonio Caterino, il comandante interinale della Compagnia Carabinieri di Modena Giueppe Calì, il direttore Ausl distretto di Modena Andrea Spanò e il sindaco Gian Carlo Muzzarelli. "Massimiliano ha seminato del bene – ricorda il primo cittadino – e ha trasmesso grande positività. Una positività che oggi, sua madre e i suoi amici, testimoniano attraverso un atto concreto, che servirà alla comunità per vivere ancora più in sicurezza. Strumenti di questo tipo vanno custoditi e difesi: diversi defibrillatori in città sono stati vandalizzati e questo è inaccettabile". "Bisogna diffondere cultura, conoscere questi strumenti, imparare come usarli – continua il sindaco – per agire nell’immediatezza in caso di emergenza. L’entusiasmo di Massimiliano rimarrà sempre con noi". Anche le parole del comandante provinciale dei Carabinieri Modena, Antonio Caterino, hanno sottolineato l’importanza di questo gesto: "Grazie a chi gli ha voluto bene e continua a volergliene, lanciando segnali di comunità".