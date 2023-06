Il cuore di A Zeta Gomma e il talento di Landini

Dal cielo estivo di questo secondo scorcio di giugno si scorgono solo ‘nuvole di carta’. Quelle pensate – e realizzate – dal fumettista Stefano Landini che dalle pagine di ‘Sassuolo da vivere’ racconta il suo percorso che lo ha visto collaborare con le più importanti case editrici italiane ed estere. Dalla Marvel alla DC, fino a Sergio Bonelli Editore, sono tante le tappe che disegnano, fuor di metafora, la ‘storia’ di Landini, e tante sono le tappe lungo le quali il nostro inserto – Sassuolo da vivere in edicola domani con 16 pagine – accompagnerà il lettore. Partendo dalle colline sassolesi, con un reportage sulla Salvarola, fino alla prima periferia dell’Ancora, dove è in corso il ‘torneo dei quartieri’ di calcio, passando per il centro, presso le cui piazze comincia un’estate ricca di eventi e big musicali: Matteo Macchioni, Pucci, Renga e Nek.

Poi le aziende, con un anniversario speciale festeggiato in modo altrettanto speciale: A Zeta Gomma ha celebrato mezzo secolo di attività ‘regalando’ un’ambulanza all’Ausl e sancendo il legame con il territorio.

Spazio anche all’associazionismo e volontariato (Rossovivo prepara il suo evento di ottobre contro la violenza di genere) oltre che, come di consueto, ai protagonisti del commercio cittadino (la storica parrucchiera Donatella Martignago) e della ristorazione con ‘la Filetteria’.