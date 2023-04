Il ’debutto’ di Elly Schlein Sul palco con Bonaccini: "Non è più il tempo dei litigi"

di Stefano Luppi

Registriamo subito gli abbracci tra i due: sono tre, all’arrivo alla Polisportiva San Faustino, sul palco durante i comizi e al termine dell’incontro davanti ai 300 militanti che riempivano la piazzetta al fianco del campetto da calcio Cipolli di via Wiligelmo.

Il primo incontro a Modena tra la neosegretaria dem Elly Schlein e il presidente Pd e governatore dell’Emilia RomagnaStefano Bonaccini non riserva sorprese. I due all’unisono infatti dicono: Basta litigi, ora marciamo uniti".

E poi via con i temi centrali del nuovo corso: difesa della sanità pubblica e della scuola, oltre ai finanziamenti del Pnrr e sgomento per le parole del presidente del Senato La Russa contro i partigiani di via Rasella. Certo l’occasione prevedeva il formato amicizia visto che i due politici principali della sinistra ieri erano a Modena per partecipare al festival del quotidiano Il Domani. Ma il calore e soprattutto la curiosità che tanta gente ha mostrato per Elly parevano molto sinceri. Davanti al palco - sul quale oltre ai due c’erano i segretari regionale, provinciale e cittadino del Pd, Luigi Tosiani, Roberto Solomita e Federica Venturelli e il sindaco Muzzarelli - tanti militanti hanno applaudito vari passaggi degli interventi non solo della Schlein, ma anche di Bonaccini e del primo cittadino.

Tra il pubblico, in fondo, la signora Giovanna riassume così: "Certo che siamo curiosi di vedere all’opera la nuova segretaria, il partito deve dire quel che pensa". Lo stesso tema, poco lontano prima dell’arrivo di Bonaccini e Schlein, lo esponevano i giovani dem Alessio Bastai e Mattia Besutti: "Il Pd deve esprimere idee chiare perché oggi c’è una spinta che portiamo anche noi come giovani generazioni del Pd. Si respira molto forte la voglia di rinnovamento con al centro il tema del lavoro, con bassi stipendi e precarietà".

E’ proprio Bonaccini, che qui gioca in casa e alle primarie un mese fa ha preso un "botto" di voti, a rompere il ghiaccio ricordando "i tanti gol che ho fatto qua al campetto Cipolli". Ma i militanti aspettavano i discorsi prima della cena di finanziamento andata sold out - costo 30 euro per due primi e arrosti con immancabile finale di parmigiano reggiano - dove non sono mancati i temi identitari. Elly Schlein, solite scarpe bianche e occhiali sulla testa, giacca e spolverino verde, ha ricordato: "Daremo un grande fastidio a questo governo e per farlo serve il lavoro della nostra comunità che di recente ha visto 16mila iscrizioni nuove. Occorre lavorare nelle istituzioni e andare in piazza in difesa della sanità pubblica che la Meloni vuole cancellare. Noi non lo permetteremo e chiediamo anche al governo di dirci la verità sul Pnrr perché non siamo contro l’Italia e vogliamo dare una mano, ma non si può perdere l’occasione per migliorare il Paese. Intollerabili anche i silenzi sulla strage della strage dei migranti di Cutro. Noi non dobbiamo perdere i nostri valori, per questo il 25 aprile assume un valore ancora più forte, soprattutto dopo le incredibili dichiarazioni del La Russa". Tanti, appunto, gli applausi di gente comune e dei tanti politici tra cui il capo della mozione Schlein a Modena, l’assessore Andrea Bosi, l’onorevole Stefano Vaccari e il sindaco di Carpi Alberto Bellelli.