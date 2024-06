Il debutto di Venturini : "Sarò il sindaco di tutti. Assessori? Competenti e a tempo pieno"

Domenica notte il risultato delle Europee sembrava aver rimesso in discussione la certezza della vittoria per Stefano Venturini, poiché centrodestra e centrosinistra erano finiti praticamente appaiati, 50% a 50%. Perciò alla fine dello spoglio per le amministrative di lunedì il duro Venturini, Vigile del Fuoco, da sempre orgogliosamente militante di Fratelli d’Italia, avuta la certezza che era il nuovo sindaco confida: "Ho pianto". Lacrime liberatorie di una persona che ha fatto una "gavetta e mangiato tanta polvere" per quindici anni costantemente trascorsi all’opposizione, come dopo il 2014, quando la vittoria fu sfiorata per 26 voti. "Dopo il risultato delle Europee – ci raccontava ieri dal suo ufficio, sgombro dei ricordi e carte di chi l’ha preceduto, Lisa Luppi – avevo visto sfumare la vittoria. Non mi attendevo un risultato tanto schiacciante". E’ stato invece il sindaco dell’Area Nord più votato: lo hanno scelto 2.087 cavezzesi (60,86%), molti di più dei 1.686 della sua coalizione alle Europee e su cui poteva contare fino a qualche ora prima. Ed è il primo sindaco targato Fd’I della provincia di Modena.

Un altro tabù è stato infranto. Venturini, chi è stata la prima persona a felicitarsi con lei? "Mia moglie e mio figlio, che non vedendomi da molto tempo perché preso dal lavoro e dalla campagna elettorale mi ha chiesto: ’Papà posso venire in ufficio a fare i compiti lì?’".

Come ha festeggiato la vittoria?

"Praticamente non ho avuto il tempo di festeggiare perché sono dovuto andare a San Felice, dove c’è il distaccamento dei Vigili del Fuoco presso il quale lavoro, perché è arrivata una nuova persona che prenderà il mio posto e devo insegnargli a condurre il mezzo. Prima di andarmene ho fatto solo in tempo a congratularmi con la mia squadra e i sostenitori e ricordare loro che il nostro obiettivo deve essere di conquistare la fiducia anche di quel 39% che non ci ha votato". A cosa pensa sia dovuto il suo risultato, andato oltre la previsione?

"E’ tanto tempo che incontriamo la cittadinanza e avevamo percepito che c’era la necessità di un cambiamento. Negli ultimi anni la popolazione ha sentito l’amministrazione molto distante.

Il risultato 69 a 31 è qualcosa che dice parecchio".

In che senso afferma questo? "Vuole dire che i cittadini hanno molta fiducia nella persona. Non è stata una scelta riposta sul partito: hanno scelto una persona che, indipendentemente dalle sue idee c’è sempre stato, ha sempre ascoltato tutti, ha fatto ripetute interrogazioni e portato avanti cause giuste a prescindere da quello che le persone avevano votato. In questo momento le persone hanno bisogno di amministratori che si prodigano per risolvere i problemi".

Venturini, quale è il primo dossier che ha preso in mano?

"Innanzitutto, abbiamo cominciato a parlare con tutto il personale dell’amministrazione per apprendere che problematiche hanno gli uffici e quali sono le questioni in sospeso. Continueremo questi colloqui nei prossimi giorni al fine di avere una idea delle priorità da affrontare. Abbiamo intenzione di mettere a posto le cose che non vanno, ma senza imporre decisioni dall’alto. Il primo obiettivo comunque resta la riorganizzazione della pubblica amministrazione, dopo di che stabiliremo la scala degli interventi più urgenti".

Per la giunta ha già idee?

"Prima dovrò confrontarmi con i miei alleati, chi mi ha sostenuto e chi è stato eletto. Ma esigerò che la scelta dei nomi cada su persone disponibili tutti i giorni e competenti, magari guardando anche oltre gli eletti".