Il debutto in città da segretaria di Schlein e il cardinale Zuppi: due giorni di incontri

"Come accoglierò a Modena Elly Schlein? Sono molto felice che la segretaria del Pd e il presidente del nostro partito Stefano Bonaccini siano entrambi presenti al festival di ’Domani’. Esprimeranno le loro opinioni e ciò è positivo, sono amico di Elly da molto tempo e con lei mi scambio molte ‘cose’. Vedremo poi di farla tornare presto". Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli faceva ieri queste considerazioni alla presentazione della prossima edizione, l’1 e 2 aprile, del festival ’L’Italia di Domani’, organizzato dall’omonimo quotidiano diretto dal modenese Stefano Feltri ed edito da Carlo De Benedetti. In mezzo a tanti ospiti tra politici e intellettuali – il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, la vicepresidente del parlamento Ue Pina Picierno, il presidente della Puglia Michele Emiliano, gli scrittori Walter Siti e Pietrangelo Buttafuoco, il cardinale di Bologna Matteo Maria Zuppi – spicca appunto la ’prima volta’ in città, dopo l’elezione alla segreteria, di Schlein. La leader dell’opposizione parteciperà il primo aprile alla San Carlo a un dibattito con De Benedetti che ha appena pubblicato il libro ’Radicalità. Il cambiamento che serve all’Italia’. Ma il festival, che ha per titolo ’Tempi radicali’, prevede anche altri incontri come quelli tra gli scrittori Siti e Buttafuoco, oppure tra il direttore Feltri e Zuppi, ma anche per le iniziative legate al fumetto. "Modena – spiega il curatore delle pagine culturali del quotidiano Beppe Cottafavi – è una capitale del fumetto. E’ il centenario di Paul Campani, Guido De Maria ha compiuto 80 anni, una delle maggiori case editrici del mondo, Panini Comics, è qui dove c’è anche la redazione di Topolino". Chiudono Feltri e il curatore del festival, Nicola Imberti: "Avevamo invitato anche la premier Meloni che non ha risposto. Quelli che ci aspettano saranno inevitabilmente ‘tempi radicali’, perché ‘radicali’ devono essere le risposte ai bisogni dei cittadini". Stefano Luppi