Il debutto sarà a...Bologna: "Pronta una sorpresa"

Sarà piazza Maggiore a Bologna ad accogliere il debutto dell’Orchestra Fondazione Pavarotti, domenica 8 giugno alle 21.30 per il concerto d’inaugurazione della quarta edizione del Festival Respighi, dedicato alla riscoperta e valorizzazione del grande compositore felsineo e del patrimonio musicale del ‘900 storico. "Eseguiremo brani di Respighi, ma anche di De Falla e di Khachaturian, e dedicheremo anche un omaggio a Ravel, nel 150° della nascita, con il suo ‘Bolero’ – anticipa il maestro Parmeggiani –. Ci sarà anche una sorpresa alla fine del concerto, un omaggio a Pavarotti che non vogliamo ancora svelare". Il 26 giugno poi l’ensemble suonerà alla Casa Museo Pavarotti nell’ambito della rassegna "Musica. Maestro!" con un programma dedicato alle grandi colonne sonore della storia del cinema.

Dal 21 luglio al 2 agosto, l’orchestra sarà in residenza artistica presso la prestigiosa Accademia Chigiana di Siena per i corsi di direzione d’orchestra tenuti dai maestri Luciano Acocella e Michel Tabachnik, e sarà protagonista di alcuni concerti speciali al teatro dei Rinnovati (26 luglio e 2 agosto), poi il 5 agosto in piazza a San Gimignano, con la direzione del maestro Acocella, che è stato anche insegnante del maestro Parmeggiani proprio ai corsi della ‘Chigiana’. I concerti fanno parte del Chigiana International Festival & Summer Academy, fra i più importanti festival musicali estivi d’Europa. "Ci auguriamo che questo primo rapporto di collaborazione possa essere il preludio a una sinergia duratura – commenta Nicola Sani, direttore artistico della fondazione senese –. E speriamo che questa esperienza possa essere valorizzata anche nella bellissima città di Modena".

Ritroveremo l’orchestra Pavarotti sul palco dell’Arena di Verona per l’evento del 30 settembre in onore del 90° compleanno del tenorissimo: accompagnerà le esibizioni dei grandi cantanti lirici, da Placido Domingo ad Andrea Bocelli, Angela Georghiu e Francesco Meli, dei cantanti della Fondazione e dei protagonisti pop fra cui Laura Pausini. Il grande concerto è organizzato da Friends & Partners e dalla Fondazione Pavarotti, e parte dei proventi verrà destinata a progetti solidali. E il 12 ottobre – la data esatta del compleanno di Pavarotti – l’orchestra sarà sul palco del Comunale di Modena per il nuovo concerto in omaggio a big Luciano, a suggello del Modena Belcanto Festival, il cui programma verrà annunciato la prossima settimana.

