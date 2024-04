"Il destino è ancora tutto nelle nostre mani. Ripartiremo compatti"

Con la fascia al braccio al posto dello squalificato Calanca, Aimen Bouhali avrebbe voluto regalarsi una domenica speciale e invece l’1-1 di Imola complica la corsa del Carpi. "C’è grande delusione per il risultato – le parole del centrocampista a Carpi da 3 anni - e per come è maturato ma sappiamo che dobbiamo alzare subito la testa perché dipende ancora da noi, possiamo rifarci subito domenica. Dispiace soprattutto per i tanti tifosi che ci hanno seguito, sarebbe stato bello regalargli una gioia subito". Bouhali ripercorre la gara dei biancorossi. "Nel primo tempo hanno fatto la differenza gli episodi – la sua analisi – perché nessuna delle due squadre è stata troppo pericolosa. Nella ripresa abbiamo cambiato marcia e creato tante occasioni, il pari va digerito e sta stretto, ma dobbiamo ripartire subito compatti. Non penso che ci sarà un contraccolpo piscologico, anche in settimana ci siamo isolati da tutto, ci alleniamo bene, sarà così anche verso il Certaldo". L’ultimo flash sul gol annullato a Rossini. "Ho parlato con l’arbitro – svela – e mi ha detto che ha fischiato un offside che non ha capito bene nemmeno lui, forse di Sall. Io gli ho detto che però Sall non tocca nemmeno la palla e lui mi ha detto che il guardalinee ha visto così".

d.s.