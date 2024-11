Il dialetto, tra racconti e note

Un omaggio al dialetto emiliano, attraverso dodici brani musicali che danno voce alle storie e ai sentimenti. ’Al teimp al pasa come un curidor’ è il libro in musica (in foto la copertina) realizzato da Gian Carlo Montanari con il maestro Lucio Diegoli (edito dal gruppo Sigem nella collana Il Fiorino), che verrà presentato oggi alle 18 alla sala Varà della sede centrale della Sanfelice 1893 Banca popolare, in piazza Matteotti 23, appunto a San Felice. Durante l’incontro verranno eseguiti alcuni brani da Leonardo Merighi e Roberto Zanni. "La Sanfelice 1893, come istituzione radicata nel territorio – si sottolinea in una nota – è fiera di supportare questa raccolta che celebra la bellezza delle piccole cose quotidiane e dei grandi sentimenti che ci legano, riconoscendo nel dialetto e nella musica non solo elementi di intrattenimento, ma importanti veicoli di cultura e di comunicazione".