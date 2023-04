Il difensore centrale in prestito dall’Atalanta L’anno scorso è stato convocato nella Nazionale

Giorgio Cittadini: 193 centimetri di umiltà, classe 2002. Giorgio Cittadini è nato a Gardone Val Trompia (Bs) alto. Inizia a giocare a calcio nel Lumezzane prima di entrare nel settore giovanile dell’Atalanta nel 2016, a soli 14 anni.

Vincendo un campionato nazionale e due supercoppe con l’Under 19 nel 2020 e 2021, il 9 gennaio del 2022 Cittadini esordisce professionalmente nell’Atalanta entrando come sostituto al 90’ contro l’Udinese. Il 7 luglio 2022 entra a far parte del Modena Fc neopromosso in serie B, con un prestito stagionale.

Per tutta la stagione 2022-23, si afferma come titolare regolare della squadra venendo elogiato per le sue prestazioni in campionato. Cittadini colleziona tre presenze nella nazionale italiana Under 18 nel 2019-20.

Nel giugno del 2022 riceve la convocazione in Nazionale under 20 esordendo successivamente con gli azzurini il 7 giugno, entrando come sostituto durante la partita contro la Polonia.

Il 22 settembre dello stesso anno è impegnato in un ritiro guidato dal tecnico della Nazionale maggiore, Roberto Mancini, rivolto ai talenti nazionali più promettenti.

Cittadini gioca come difensore centrale.

