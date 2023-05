Il difensore civico: "Importante ascoltare di più i cittadini"

Poco più di dieci, nel 2022, i casi trattati dal difensore civico di Modena che per essere risolti hanno richiesto l’apertura di un’istruttoria. Altrettante, se non di più, le richieste dei cittadini che hanno trovato invece immediato ascolto e risposta. In alcune circostanze, infatti, l’incontro e il dialogo hanno costituito una premessa sufficiente per aiutare le persone a comprendere meglio norme e disposizioni in vigore. Come ha sottolineato l’avvocata Patrizia Roli, a proposito del suo ruolo di difensore civico del Comune di Modena, che ricopre dal 2016, "è importante valorizzare la disponibilità all’ascolto del cittadino, cercando di svolgere una funzione di ponte con l’Amministrazione con la quale, spesso, il primo problema da risolvere è quello del linguaggio".

Roli ha aperto la sua relazione ricordando che l’istituto del difensore civico "ha la finalità di supportare i cittadini, dando rilievo a situazioni che non troverebbero spesso altre modalità di tutela. Ciò avviene segnalando, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’amministrazione nei confronti delle persone. Contestualmente, è suo compito anche sollecitare e aiutare l’Amministrazione nell’impegno istituzionale che le è proprio, e cioè garantire l’attuazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e trasparenza". Il difensore civico si può contattare, attraverso la sua segreteria, al numero 059-2032455.