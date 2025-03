Il Difensore Civico Patrizia Roli alla conferenza di Parigi

Dal 12 al 15 marzo Parigi ospiterà un’importante conferenza internazionale sui diritti dei bambini, organizzata dall’Alleanza Globale dei Difensori Civici Locali (AGOL). L’evento, che si terrà al Centro Congressi di Angel, vedrà la partecipazione di esperti e leader da tutto il mondo, tra cui Patrizia Roli, Difensore Civico della Provincia di Modena. L’incontro, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, sarà un’occasione per discutere le sfide globali relative alla protezione dei diritti dei minori, un tema che riveste un’importanza cruciale in contesti dove l’infanzia è particolarmente vulnerabile. Durante i lavori preparatori, che si svolgeranno il 12 marzo al Municipio di Parigi, Roli presenterà un documento che esplorerà i diritti fondamentali che ogni Stato dovrebbe garantire ai bambini in un sistema democratico. "Ritengo fondamentale condividere le esperienze e i valori che caratterizzano il nostro sistema, in particolare su un tema così delicato come quello dei diritti dei bambini, soprattutto in contesti dove le problematiche legate all’infanzia sono particolarmente gravi", ha dichiarato Patrizia Roli. La Provincia di Modena, da sempre un punto di riferimento per la difesa dei diritti civili, ha recentemente aderito all’Unità Interterritoriale dell’Istituto Internazionale Coesione e Sviluppo della Macroregione Mediterranea, che coinvolge 30 Paesi dell’area, tra cui Italia, Francia, Egitto, Grecia, Libano e Marocco. L’iniziativa si propone di promuovere riforme per garantire la partecipazione attiva dei cittadini e tutelare i diritti fondamentali, con un focus particolare sulle opportunità per le nuove generazioni. La Provincia di Modena è un esempio di buon governo e inclusività, la prima in regione ad avere istituito la figura di difensore civico territoriale, una risorsa importante per migliorare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Questo ruolo ha permesso di affrontare numerosi temi legati alla gestione dei servizi pubblici e al miglioramento delle pratiche amministrative, con un impatto positivo. Il Difensore Civico della Provincia di Modena, dal 2022, ha trattato 36 istanze, promuovendo l’ascolto e la trasparenza nella pubblica amministrazione.

Gilda Cacciapuoti