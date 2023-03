Il direttivo della nuova Pro Loco ora è totalmente "in rosa"

Questo è proprio l’anno delle donne. E Zocca è al passo con i tempi. Mercoledì sera, a pochi giorni dalle elezioni, i membri del nuovo Consiglio della Pro Loco hanno nominato un Direttivo tutto rosa, all’unanimità e per acclamazione. È infatti composto da Barbara Govoni, presidente, Silvana Lucchi, vicepresidente, Roberta Leoni, segretaria, e Michela Vargiu, tesoriere. Il dimissionario presidente uscente, Mauro Benassi ha assicurato il suo pieno sostegno e aiuto al nuovo Consiglio direttivo. "Ho deciso di iniziare questa avventura – afferma la neo presidente Govoni - perché ho sempre fatto parte di realtà associative e di volontariato e amo molto Zocca, il mio paese, così come i miei compagni di avventura. Abbiamo creato un gruppo molto affiatato ed eterogeneo e siamo molto contenti che alcuni membri della Pro Loco uscente abbiano deciso di restare ed affiancarci. Proseguiremo sicuramente quanto iniziato, ma abbiamo anche tante nuove idee per un’estate davvero pienissima di eventi che possano accontentare un pubblico sempre più vasto. Ringrazio fin da ora tutti coloro che vorranno aiutarci e sostenerci". Il sindaco Federico Ropa si congratula con i membri del nuovo Direttivo e afferma che è "molto importante, dopo le dimissioni del presidente e di parte del Consiglio precedente, che si sia giunti ad elezioni in modo rapido e che un gruppo di persone fosse pronto a impegnarsi. Penso – precisa - che, soprattutto i comuni piccoli come il nostro, con le difficoltà nel terzo settore e nel volontariato, questo non sia scontato. Il gruppo eletto è un ottimo mix tra persone di esperienza e altre nuove nel settore turistico zocchese. Sono molto contento, inizieremo subito a collaborare con la nuova Pro Loco per costruire la stagione turistica sia a livello di eventi sia di promozione del territorio. Per il primo aprile è già fissato l’incontro con tutte le associazioni di volontariato del territorio per lavorare subito sulla prossima stagione turistica". Walter Bellisi