Il disco di Lara Luppi, "nuove prospettive jazz"

Cantabilità profonda e vetrosa come onomatopea che informa ’Perspectives’, quindicesimo disco di un’artista che s’affida a un’eccellente ’palette’ di approfondimenti black, in equilibrio perfetto tra la rilettura del jazz vintage e ballabile e il mainstream moderno. Un tutto in uno pubblicato venerdì scorso (Riversound Records) che trova in Lara Luppi, chanteuse geminiana di capacità attorali e sceniche non comuni espresse ampiamente in gruppi quali Jumpin’ Shoes, Blue Midnight Orchestra, Blue Four di Lino Patruno, il trio del pianista Paolo Alderighi. Ma pure band sue, da Linea di confine ai Vintage Kings. Con un timbro posizionato sulla parte medio bassa del pentagramma, cosa che suona atipica per le corde vocali di una donna.

’Perspectives’ sta per…?

"È un album di jazz fortemente voluto dopo l’inizio della fortuita collaborazione con Paolo Birro, Aldo Zunino (presente anche nel precedente lavoro) e Adam Pache. Il titolo allude alle diverse prospettive dalle quali si possono guardare le cose o percepire e vivere la musica a seconda della situazione in cui ci troviamo o delle persone con cui interagiamo. Un po’ come un gioco degli specchi".

Chi e che cosa glielo hanno ispirato?

"Lo studio è stato in questo disco il mio ispiratore. Ho fatto un lavoro di ricerca su alcuni sentieri del jazz che in passato avevo percorso poco o in modo frettoloso. Anche se alla fine quello che esce sono sempre io e il mio modo di sentire e cantare il jazz".

Una scintilla che leviga il desiderio di un’artista di contrapporsi al già udito, al convenzionale?

"È così. Con in più i preziosi arrangiamenti scritti da Paolo Birro per i brani che avevo scelto di cantare. Devo ringraziare anche Aldo Zunino che mi ha costantemente spronata a migliorarmi e mettermi in gioco. Undici pièce di cui una ("I should care", in duo con Aldo Zunino al contrabbasso) è stata scelta cinque minuti prima di registrarlo, più un altro standard non troppo conosciuto ("Loads of love", ispirato alla pianista e cantante Shirley Horn) è stato deciso il giorno prima. Poi abbiamo inserito un brano di Cedar Walton di cui ho scritto le lyrics, una ballad meravigliosa di Charles Mingus dedicata a Duke Ellington. In quattro tracce c’è pure la tromba Giampaolo Casati, musicista che apprezzo incondizionatamente".

Una cosa che avrebbe voluto fare e non ha fatto?

"Un disco di brani miei in italiano. Ma non è detto che non lo farò".

Una che non farebbe se tornasse indietro?

"Come si dice, ’no regrets’! La mia natura è quella di amare cose diverse, perciò anche se la mia risposta vorrebbe essere di perdermi di meno tra un progetto e l’altro...la realtà è che sono attratta come le lucciole da tante fonti di luce diverse".

Gian Aldo Traversi