Il dj set di Padre Ivano per San Nicolò

"La mia ‘missione’ è unire le persone attraverso la musica, specialmente in un’epoca in cui molti soffrono e hanno bisogno di spensieratezza": padre Ivano Cavazzuti, 59 anni, ha sempre manifestato e messo in pratica, la sua passione per la musica.

Molto amato dai carpigiani, è rimasto in servizio nella fraternità dei Frati Minori in San Nicolò a Carpi fino al 2019, ‘lottando’ fino all’ultimo per evitare la chiusura del convento stesso.

La notizia della presenza di padre Ivano, domani sera, nell’ambito della 32ª Sagra della Madonna della Rosa di Carpi, è stata quindi accolta da tutti con molto entusiasmo, in attesa di rivedere la sua inconfondibile e colorata console da dj, ‘Il Signore balla con voi’.

Domani sera si terrà un doppio appuntamento che segna la riapertura ufficiale degli spazi del convento di San Nicolò a Carpi, dopo l’importante intervento di restauro, terminato nel novembre scorso, a seguito del sisma del maggio 2012.

Nel ‘tendone’ presso il convento, dalle 19.30, si terranno apericena e degustazioni a cura di Sápido Distribuzione Vini e, appunto, il dj set ‘Musica by Padre Ivano’ con padre Ivano Cavazzuti, dj apprezzato. Predilige i grandi successi degli anni Settanta e Ottanta, tra i suoi pezzi preferiti, quelli dei Simple Minds e degli U2, ma non mancano i brani pop che ‘infiammano’ gli ascoltatori, come ‘Sarà perché ti amo’ dei Ricchi e Poveri e ‘Sofia’ di Alvaro Soler. Si preannuncia dunque una serata indimenticabile, all’insegna della musica che unisce e della gioia condivisa.

"Il Signore fa meraviglie: e la musica è per me uno strumento per stare in mezzo alla gente e, soprattutto, per portare Gesù in mezzo alle persone", afferma padre Ivano, La sua passione per la musica ha radici lontane: "Ho iniziato a 16 anni, come autodidatta, nelle discoteche vicine al mio paese, Roteglia, frazione in provincia di Reggio Emilia. Ho imparato guardando gli altri alla consolle e piano piano mi sono procurato tutta l’attrezzatura necessaria. A 18 anni ho vinto un concorso in una discoteca e ho iniziato a lavorare, sempre mantenendo il mio lavoro di falegname, e senza mai cedere ai vizi.

La musica è bella perché aggrega, per questo io prego il Signore perché sia sempre così e che non distrugga". A 28 anni padre Ivano è entrato in convento: "Ho capito che la mia strada era il Signore e sono diventato frate francescano. Ma la passione per la musica è rimasta. Ricordo di avere letto un articolo di giornale che raccontava di come in Inghilterra fosse ripresa la realizzazione di giradischi. Ho guardato in alto, ho detto al Signore: ‘Torniamo in pista?’. E ho sentito che Lui era al mio fianco e per ricordarlo sopra la mia consolle c’è scritto ‘Il Signore balla con voi’".

Maria Silvia Cabri