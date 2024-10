Il dolore di amici e famiglia: "Era davvero instancabile, viveva per il suo bambino. Una donna meravigliosa"

Per tutti lei era Mimma. Mimma la mamma instancabile, Mimma che lavorava con passione all’interno del suo centro estetico anche dieci ore consecutive con un unico pensiero, un solo obiettivo: rendere felice il suo bambino, di soli nove anni, cercando di non fargli mai mancare nulla. Una tristezza senza fine; è quella provata dai tanti amici di Domenica Speria, la mamma di 35 anni tragicamente deceduta venerdì notte in un terribile incidente avvenuto a Soliera. Domenica, originaria di Latina, viveva a Modena con il piccolo e gestiva da anni l’Estetica Bodynice in via Agnini. Un centro che aveva desiderato tanto e in cui si sentiva realizzata e mai sola. Infatti era sufficiente che ‘attraversasse’ una porta per entrare nel vicino negozio di parrucchieri, Rendez Vous di proprietà dell’amica Stefania Manna. "Ci siamo salutate venerdì alle 18, quando ha finito di lavorare – racconta Stefania –, era allegra come sempre.

Avevo visto nel pomeriggio anche il fidanzato, con cui si frequentava da qualche tempo. Non so dove siano andati e cosa sia accaduto ma è terribile pensare che lei, da oggi, non attraverserà più quella porta".

Le giovani collaboravano da almeno sei anni. "La porta che divide il centro estetico e il mio negozio era sempre aperta: ci vivevamo da anni tredici ore al giorno. Ora come farò senza di lei?" commenta in lacrime Stefania. "La notte non riuscivo a prendere sonno; mi sono svegliata ad ogni ora e forse era un terribile presentimento. Mi ha chiamato sua zia per informarmi; ancora non ci posso credere. Chi era Mimma? Una persona meravigliosa. Una grande lavoratrice – continua Stefania – sempre allegra, solare ma altrettanto preoccupata per il suo lavoro. Voleva che tutto andasse bene, che tutto ‘quadrasse’ perché non voleva far mancare nulla al suo bambino, che amava alla follia. Ci spiegava che il suo unico pensiero era proprio quello di riuscire a farlo crescere bene, sereno e c’era riuscita: erano legatissimi e aveva un ottimo rapporto anche con l’ex marito, padre del piccolo. Posso solo parlare bene di Domenica: la vita a volte con lei non era stata clemente ma aveva una grande forza e ce l’aveva sempre fatta. Aveva aperto da sola il suo centro estetico e da allora la porta che divide i locali è sempre stata aperta: viverci ogni giorno era bellissimo".

La famiglia di Domenica si è rivolta ad un avvocato, affinchè sia fatta luce sulla dinamica del drammatico schianto che ha cancellato la vita della 35enne.

"Ora la priorità è il rispetto per il lutto della famiglia. Troppe parole stonerebbero. È stata aperta un’indagine sulla tragedia che sicuramente farà luce sull’accaduto e lungo questo percorso, che ci auguriamo possa concludersi nei tempi tecnici previsti, sarà nostra cura tutelare, in ogni luogo e per ogni grado, i nostri clienti e soprattutto il minore che sarà privato per sempre della propria mamma" dichiara l’avvocato Monica Rustichelli, che assiste l’ex marito della vittima anche in quanto genitore del figlio minore.