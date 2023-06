"Il dolore non si archivia, cercate mio figlio"

"Il dolore non si archivia, la scomparsa di un figlio non si archivia. Chiediamo un ordine di indagine europeo. Ci rendiamo conto io e mio marito che la decisione finale spetta al giudice e speriamo si metta una mano sul cuore".

Non rinuncia a trovare suo figlio e chiede di essere ascoltata Roberta Carassai, la mamma di Alessandro Venturelli, scomparso da Sassuolo il 5 dicembre 2020. La procura ha presentato la richiesta di archiviazione del caso e ieri i legali della donna hanno presentato opposizione: l’udienza è prevista per il prossimo 20 giugno. Intanto Carassai ha raccolto tantissime firme di persone che chiedono di non ‘archiviare Alessandro’ e di continuare a cercarlo. "Ho raccolto circa 1900 firme cartacee e 1800 firme online. Le persone hanno dimostrato tanta vicinanza ma me lo aspettavo: la gente ci ha mostrato sempre affetto". Per quanto riguarda la ‘pista olandese’, Carassai sottolinea come non si siano fatte indagini. "Fin dall’inizio abbiamo fatto presente che aveva fatto ricerche cinque giorni prima della sua scomparsa proprio in Olanda, traducendo domande da porre a qualcuno. Per i primi quattro mesi non è stato fatto nulla poi, quando il fascicolo è diventato per sequestro di persona, hanno vagliato i tabulati telefonici che però non hanno portato a nulla. Quando sono andata in Olanda e ho saputo che le segnalazioni non venivano verificate perchè mancava l’ordine di indagine europeo, mi aspettavo che venisse emesso. La polizia olandese, senza quest’ordine, non fa nulla. Credo siano stati commessi tanti errori – continua Roberta Carassai -e sin dall’inizio. Si dovevano visionare le telecamere e non è stato fatto, ad esempio. Bastava che ascoltassero me e mio marito. Alessandro è stato cercato come un corpo e non come persona viva. La procura di Modena, a mio avviso, archivia un po’ troppo facilmente. Il fascicolo è rimasto aperto molto ma hanno verificato solo segnalazioni: io ho bisogno che qualcuno, Alessandro, lo cerchi. Può avere bisogno di noi".

L’avvocato Claudio Falleti, consulente della famiglia Venturelli insieme all’avvocato Giovanna Ferrari e alla criminologa Anna Vagli spiega come ieri sia stato appunto depositato l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione. "Molti aspetti della triste vicenda meritano di essere ancora analizzati ed approfonditi dagli inquirenti a partire da tutta la tematica social, ma in particolare la vicenda Olendese". Secondo il legale e il perito informatico Filograno ‘Alle’ deve essere ricercato anche in Olanda, dove le segnalazioni sono state diverse e mai nessuno le ha verificate ed approfondite.