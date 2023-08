Il Dondolo, altre due pubblicazioni

’Io, bambino cretino”, il primo romanzo del libraio Salvo Cotrino, e “Impressioni”, la raccolta di racconti del giornalista Giuseppe Leonelli, sono le due nuove pubblicazioni del Dondolo, la casa editrice digitale del Comune di Modena diretta da Beppe Cottafavi, che si possono già scaricare gratuitamente dal sito della stessa casa editrice (www.ildondolo.it) oppure dalla piattaforma MediaLibraryOnLine (www.medialibrary.it).

Salgono, così, a 71 i titoli nel catalogo del Dondolo. Tutti i lettori modenesi conoscono Salvo Cotrino, il libraio delle meraviglie dell’usato di via Canalino. “Io, bambino cretino’ è il primo romanzo scritto da lui: un racconto autobiografico dell’infanzia di un ragazzino figlio di meridionali che, negli anni ’70 si trasferiscono a Modena per lavoro. ’Impressioni’ di Giuseppe Leonelli è una raccolta di racconti brevi che evocano impressioni, appunto, e suggestioni dal punto di vista di personaggi umili e marginali. Satelliti che sembrano vagare senza meta in un contesto surreale compiendo gesti che agli occhi del mondo rasentano la follia ma che invece, per loro, si nutrono di una logica ferrea. Allora un senso lo si può trovare anche nel frantumare sassi per poterli mangiare del vecchio professore di geologia.