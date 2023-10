Il dopo Street Parade. Sindaco sollevato: "Festa senza violenza. Non potevamo vietarla"

Senza violenza, né gravi danneggiamenti: spiace solo per i disagi alla viabilità. In ogni caso non era una manifestazione che il Comune poteva non autorizzare, possono farlo al massimo organismi dello Stato. È in sintesi il commento del sindaco alla Street parade, il maxi corteo Smash Repression contro la legge anti-rave. "Vorrei rivolgere – è la riflessione del sindaco Gian Carlo Muzzarelli – un ringraziamento a tutti coloro che sabato hanno lavorato per consentire che la manifestazione Street Parade si svolgesse in modo tranquillo, senza violenze e senza danni particolari per Modena. A molti la Street Parade più che una manifestazione di protesta è sembrata una festa ed è stato evidente lo sforzo degli organizzatori ad accogliere l’appello a rispettare la città, anche con alcuni servizi per i bagni e un po’ di pulizia".

Non ci sono stati danni "provocati da atti di vandalismo – prosegue il primo cittadino – anche se non sono mancate purtroppo le scritte tracciate sui muri, sulle quali sono già intervenuti i tecnici comunali per le cancellazioni (il lavoro sarà completato, ma rimane un atto sbagliato), cosi come in tanti si sono abbandonati a comportamenti incivili espletando funzioni fisiologiche ovunque". Mentre la parata "si è sviluppata senza interferenze con le iniziative in centro storico tutte caratterizzate da un grande successo di partecipazione. Dispiace per i disagi, soprattutto nella viabilità, che, comunque, ci sono stati, ma vorrei ribadire: il Comune non ha alcun potere diretto nell’autorizzare o meno questo tipo di manifestazioni, la competenza è degli organi dello Stato. Il Comune ha collaborato come sempre con la squadra delle istituzioni nell’individuare un percorso che riducesse le difficoltà sulle strade per raggiungere e muoversi in città e consentisse il regolare svolgimento delle iniziative previste in centro".

Pollice verso invece dal gruppo consigliare della Lega che annuncia un’interrogazione in sede istituzionale: "La Street parade ha provocato parecchi disagi alla cittadinanza, bloccata da estenuanti intasamenti di un traffico già reso difficile dalla concomitante manifestazione del Festival del Cioccolato, Sciocolà. Una situazione non certo piacevole per le famiglie e che ha, oltretutto, visto prendere d’assalto la città da parte di migliaia di manifestanti impegnati a dar adito a comportamenti, a dir poco, incivili". Per il carroccio in questo senso sono da deplorare "i livelli audio di una musica assordante andata ben oltre ai limiti fissati dai regolamenti comunali sul rumore, ma anche il notevole uso di alcolici e di sostanze stupefacenti".

Caustico il commento del Partito democratico per bocca dei segretari Venturelli e Solomita: "Prima ’i manganelli’, poi l’invito ai modenesi a ’barricarsi in casa’ e infine l’attacco a Sciocolà, alla fiera Skipass e anche alla partita del Modena Fc di domenica. Questa è stata la destra modenese negli ultimi giorni, una serie di prese di posizione assurde che fanno il tifo per una città ferma e chiusa. Fortunatamente i modenesi hanno ignorato tutto questo. È stato un sabato vivo e senza alcun problema di ordine pubblico. Certo disagi al traffico e alcuni episodi inaccettabili di imbrattamenti, ma nessuna apocalisse. Modena viva, animata e partecipata significa sicurezza e sviluppo. È da sottolineare il grande lavoro delle istituzioni, delle forze dell’ordine, della polizia locale e di tutti i servizi di pulizia e controllo".