Il doppio dolore del padre:: "A mio figlio servono cure"

"Mio figlio è malato e ha bisogno di cure. Non voleva uccidere nessuno. Non può restare in carcere". Ha espresso forte preoccupazione per il figlio, ritenendo il suo stato psicologico incompatibile con il regime carcerario, il padre del 23enne che venerdì notte ha accoltellato tutta la famiglia a Castelnuovo Rangone.

L’uomo, ancora ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato trasportato in codice rosso, ha incontrato il proprio legale, avvocato Maria Cecilia Ferraresi. "Sono andata domenica all’ospedale Maggiore di Bologna ad incontrare il mio assistito – spiega l’avvocato –. L’ho visto molto provato e preoccupato per il figlio. Continuava a ripetere che il figlio è malato e ha quindi bisogno di cure. Mi diceva che nell’ultimo periodo non sa se prendeva o meno le terapie che gli erano state prescritte: era in cura al Csm, lo è ancora e il suo problema – ha sottolineato ancora l’uomo – è un disagio profondo".

L’avvocato Ferraresi fa presente come il 50enne ferito abbia ribadito più volte che quanto commesso dal figlio è legato proprio ad un problema psichiatrico di cui è affetto. "Mi raccomandava che venisse curato e che venisse mandato in una struttura – sottolinea ancora –. E’ stato un colloquio difficile e disperato, ribadiva che il suo posto non è il carcere ma una struttura che lo accolga per le terapie giuste. Mi sono trovata di fronte un uomo sofferente che non sa come aiutare il figlio e che non ha strumenti per salvarlo".

Proprio dal letto di ospedale il padre del 23enne accusato di tentato omicidio e lesioni ha lanciato un appello: "Mi ha chiesto di aiutarlo per far comprendere che si tratta di un giovane che ha problemi enormi e che come padre non è in grado di affrontarli – conclude Ferraresi –. È stata una dolorosa richiesta di aiuto. Prima di andare via mi ha detto: ’avvocato, mio figlio non voleva uccidere nessuno’".

Pur avendo riportato diverse lesioni l’uomo, 50 anni, non corre pericolo di vita. Nel corso dell’aggressione è stato raggiunto da fendenti in più parti del corpo ma ha ribadito di non serbare rancore nei confronti del figlio anzi, di essere preoccupato per lui, per le sue condizioni ed ha chiesto espressamente aiuto per il ragazzo. Al momento il giudice ha però deciso che resterà in carcere.

v.r.