Il dramma delle imprese "L’economia corre ma nel giro di dieci anni mancherà chi lavora"

di Alberto Greco

Un’economia, quella modenese, che viaggia a ritmi e con risultati in termini di valore aggiunto (+ 4,2% nel 2022) e di esportazioni migliori del complesso regionale, ma che tra "10 anni non avrà più le persone per fare andare avanti le imprese". E’ la pennellata finale del ritratto 2022 dipinto da Ires, l’Istituto Ricerche economiche sociali della Cgil, attraverso l’Osservatorio Economia e Lavoro in provincia di Modena, redatto incrociando dati ricavati da fonti ufficiali pubbliche.

La crescita dell’economia provinciale, già imponente nel 2021 (+8,3%), è proseguita anche nel 2022, trascinata soprattutto dal settore terziario, in particolare il turismo, insieme alle costruzioni. Altro fattore decisivo è stato l’aumento delle esportazioni (+20,7%, era stato +18,2% nel 2021), che al netto dell’aumento dei prezzi – calcola Prometeia – evidenzia comunque una crescita di prodotto andato all’estero del +6,5%. I principali sbocchi dei beni esportati sono Europa, ma anche Stati Uniti, e interessano autoveicoli, macchinari, apparecchiature, ceramica e alimentari, con un ruolo chiave giocato dai distretti ceramico, biomedicale, tessile-abbigliamento.

"Dal punto di vista economicoreddituale – ha fatto notare Giuliano Guietti di Ires, curatore della pubblicazione insieme a Fabjola Kodra – la provincia di Modena presenta condizioni migliori rispetto alla media regionale con una retribuzione media giornaliera dei lavoratori dipendenti dei settori privati non agricoli pari a 102 euro, più alta di quella dei colleghi lavoratori della Regione per i quali si ferma a 97,8 euro".

Retribuzioni ed altre fonti di reddito fanno sì che il reddito medio imponibile pro capite in provincia di Modena sia pari a circa 23.500 euro, ma vi sono evidenti differenze reddituali in base al territorio di residenza, con il capoluogo e i comuni della cintura che occupano da questo punto di vista le prime posizioni anche a livello regionale, mentre nei comuni appenninici oltre il 40% dei dichiaranti denuncia redditi inferiori ai 15mila euro annui. Il comune più ricco è Castelnuovo con un reddito medio pro capite di 27.419 euro. All’opposto il più povero è Fiumalbo con 16.265 euro.

Questi brillanti risultati sono però offuscati dall’elevato consumo di suolo (11% contro una media regionale di 8,9%) e dall’andamento demografico. Nell’ultimo anno la popolazione (706.892 abitanti nel 2023) è lievemente cresciuta (+0,1%, in valore assoluto + 840 persone) e così è stato con variazioni contenute, in positivo o negativo, anche negli anni precedenti, con l’eccezione delle zone più montagnose dove prosegue la desertificazione del territorio.

La vera preoccupazione, però, è il rapido invecchiamento della popolazione, con un indice di vecchiaia (rapporto tra minori 15 anni e popolazione over 65 ndr) che ha raggiunto quota 182, attribuibile al forte calo delle nascite (-23,8% nell’ultimo decennio) ed alla riduzione del saldo migratorio, soprattutto nella sua componente straniera, scesa nell’ultimo decennio del – 9,2%, tanto che "i flussi migratori, sia interni che esteri, ormai – osserva Guietti – faticano a compensare un saldo naturale (differenza tra morti e nati ndr) sempre più negativo e questo comporterà che ai ritmi attuali non saremo più in grado di accompagnare la crescita della nostra economia".