Il dramma dell’immigrazione visto da Rojas

In sala Truffaut stasera e mercoledì alle 21.15 in versione originale con sottotitoli italiani, in cartellone in prima visione esclusiva "Upon entry – L’Arrivo" (Spagna 2024, 77’), il sorprendente esordio alla regia di Alejandro Rojas , Juan Sebastián Vasquez . Elena e Diego sono una coppia che arriva negli Stati Uniti da Barcellona. Lui è un urbanista venezuelano e lei una ballerina spagnola di danza moderna. Entrambi sperano di costruirsi un futuro lontano dai Paesi di origine. Fatto scalo a New York, vengono fermati dagli agenti dell’immigrazione benché siano in possesso di una documentazione regolare. Il film è la messa in scena di un’attività vessatoria motivata dal piacere dell’esercizio del potere che diventa denuncia della chiusura a riccio del Paese delle opportunità, con un grande controllo dello script e della recitazione.

Sempre alla Truffaut, giovedì 22 febbraio alle 21 in versione originale con sottotitoli italiani, è in programmazione l’ultimo capolavoro restaurato del Grande Maestro Yasujirō Ozu, "Crepuscolo di Tokyo" (Giappone 1957, 141’). Dopo la fuga della moglie, Shukichi ha cresciuto da solo le due figlie: se Takako è afflitta da un marito intellettuale e ubriacone, la più giovane Akiko è incinta, all’insaputa di tutti. Ozu mette in scena la sua critica al Giappone contemporaneo, concentrandosi sulle giovani generazioni prive di guida.