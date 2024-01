Il ds Carnevali: : "Nessuna cessione"

Blinda i big e promette rinforzi, Giovanni Carnevali. "Berardi è incedibile, non vogliamo privarci dei giocatori più importanti. Valutiamo, l’intenzione è rafforzarci. Berardi o giocatori di questo livello, ossia top, resteranno", ha detto l’AD neroverde a Sportmediaset, e le voci che cominciano a rincorrersi sembrano dare spessore all’assunto. Con la voce partenze che vorrebbe Alvarez in prestito alla Reggiana, Mulattieri richiesto in B e soprattutto Defrel, nel mirino del Cagliari e soprattutto di quella Salernitana cui il Sassuolo avrebbe chiesto Bradaric, primo ma non unico possibile puntello di una difesa cui servono rinforzi: vanno letti in questo senso sia i sondaggi per Bakker dell’Atalanta e di Doig che, già rincorso questa estate, sarebbe in uscita dal Verona. Come Gunter, altro possibile innesto a rinforzare la difesa neroverde, mentre per la mediana l’idea è Miretti, ma prima si valuteranno i tempi di rientro di Racic e Obiang.

