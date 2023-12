Il ds del Carpi Motta fa un primo bilancio: "Servono 40 punti per sognare la Lega Pro"

La calcolatrice dice che il Carpi dovrà correre, sbagliare poco e sperare che qualcuno lassù inciampi. "Servono 40 punti nel girone di ritorno sui 54 disponibili per sognare la Lega Pro", spiega il direttore sportivo Riccardo Motta, che ha tracciato il bilancio del girone di andata. "E’ un bilancio che deve essere migliorato – spiega - ci sono stati passaggi a vuoto che sono stati affrontati nella maniera giusta e i risultati dell’ultimo periodo hanno parlato a favore della strada intrapresa. Ora la ripartenza del 2024 deve essere la stessa e io sono molto fiducioso. I conti per la Lega Pro? Servono 40 punti, bisogna sbagliare poco perché in un campionato così equilibrato ci è stata data la chance di essere ancora vivi, l’anno scorso con questi punti non ci sarebbe stato possibile. Ma non c’è più margine di errore e ne siamo ben consapevoli". Il Carpi ha passato momenti difficili, soprattutto dopo le due sconfitte di Ravenna e Castelmaggiore, ma ha deciso di dare fiducia ai giocatori in organico, senza fare rivoluzioni. Una linea che sembra tracciata anche nel mercato di gennaio, dove a parte un portiere 2006 come terzo, l’unico ruolo da monitorare è l’attacco, dove Arrondini starà fuori altri 15 giorni. "Dopo Castelmaggiore avremmo fatto un errore ragionando di impeto e facendo la rivoluzione – spiega Motta - col passare dei giorni siamo stati più lucidi, cercando di capire bene se i veri acquisti potessero essere dentro alla rosa. Certi giocatori sono stati sensibilizzati e credo che abbiano capito dove sono e che possibilità hanno a disposizione. Dopo Ravenna mi sono sentito di andare dal presidente per un atto di responsabilità, se la proprietà lo avesse trovato opportuno avrei rimesso il mio mandato. Perché il Carpi è la mia pelle e ci muoio per arrivare all’obiettivo, come tutti quelli che lavorano in società".

Fra le "big" della vigilia i biancorossi e il Ravenna sono le uniche a non aver cambiato guida tecnica nell’andata. "Cambiare allenatore tanto per farlo non è la panacea giusta – ancora Motta – è una strada già vissuta a Carpi e abbiamo visto che nessuna di quelle che hanno fatto questa scelta fin qui si sono migliorate". Il 7 si riparte dalla sfida di Prato dopo i momenti "caldi" dell’andata. "Il Prato ha cambiato tanto – chiude Motta - dall’andata penso che siano rimasti 2 o 3, è un campo ostico come tanti altri, il Carpi deve dimostrare il valore di una squadra che vuole vincere il campionato. Saporetti? Farà la sua gara, se c’è spirito di rivalsa da parte loro che va oltre l’aspetto sportivo ne prenderemo atto, ma andiamo a giocare a calcio". Davide Setti