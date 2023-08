Il Duo Cantiga chiude la rassegna ’The Guitar Week’

Con il ’Duo Cantiga’, si chiude mercoledì la rassegna ’The Guitar Week’, e con essa la programmazione della ’CarpInMusica 2023’ che ha riempito di volta in volta piazzale Re Astolfo o il Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio, sede anche di questo concerto conclusivo. Il 23 alle 21.30 sul palco saliranno il francese Philippe Villa e la russa Anastasia Maximkina, in arte Duo Cantiga, formazione specializzata nel repertorio barocco, con escursioni anche nella musica contemporanea, e una predilezione per il repertorio romantico eseguito con strumenti storici. Due chitarristi che suonano esclusivamente con corde Savarez e che hanno all’attivo un’intensa attività concertistica in Europa. Vincitore di numerosi concorsi internazionali quali ’Paganini’, ’Pujol’, ’Taranto’ e ’Menuhin’, Villa è riconosciuto come uno dei più originali talenti della sua generazione; Maximkina dal canto suo ha conseguito due master d’interpretazione presso l’Istituto Ippolitov-Ivanov di Mosca e presso il Conservatorio di Mons nella classe di Odair Assad.