Il duo Carlini-Datteri al ’Rosso Tiepido’

Appuntamento domani alle 17, all’Hangar Rosso Tiepido di Modena con un appuntamento della rassegna ‘AdM Modena Concerti d’Oggi’. Protagonista del concerto sarà un duo di grandi musicisti: il fagottista Paolo Carlini e il pianista Fabrizio Datteri. I due artisti (foto) condurranno il pubblico ‘AdM’ in un viaggio tra storici capolavori del Romanticismo strumentale (i Fantasiestücke di Schumann, la Sonata di Saint-Saëns) per arrivare ai giorni nostri con Totem n.3, scritto da Ennio Morricone nel 2011 come omaggio al fagotto e alle sue possibilità espressive e coloristiche. Il concerto aprirà con i brillanti toni della ‘Cavatina’ da ‘La Gazza Ladra’ di Gioachino Rossini, in un adattamento di F. Berr; seguirà un gioiello di repertorio cameristico, la Sonata per fagotto e pianoforte di Anton Reicha, poi Schumann, con un adattamento delle ‘Fantasiestücke’, op. 73, e la Sonata per fagotto e pianoforte op. 9 di Carl Friedrich Schreck. A seguire, Ennio Morricone con un brano originale per fagotto e pianoforte: Totem n. 3 (Segnali). Chiuderà il programma la Sonata per fagotto e pianoforte op. 168 di Camille Saint-Saëns.