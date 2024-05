Il duo ’The Orb’ stasera al Vox. Tappa unica in Italia dieci anni dopo

Quando si parla di ‘ambient house’ si pensa subito a loro, The Orb, il duo londinese (oggi formato da Alex Patterson e Michael Rendall) che dalla fine degli anni ‘80 ha ideato un nuovo sound caratteristico nella musica elettronica. A dieci anni dalla loro ultima apparizione nel nostro Paese, The Orb tornano in Italia per una data unica, stasera alle 21.30 al Vox di Nonantola, un club che certamente ha pure una storia unica nel panorama italiano: gli Orb daranno vita a uno dei loro dj set più eclettici, supportati dall’uscita dell’ultimo album ’Prism’. A seguire è previsto il dj set di Martin Glover, in arte Youth, storico amico e collaboratore degli Orb, nonché fondatore e bassista della band postpunk dei Killing Joke. La serata è organizzata da Studio’s e Astoria Live (Daniele Leonardi & Juan Cirilli). La storia degli Orb parte nel 1988 con la rivoluzione acid house: The Orb furono subito considerati degli innovatori, anche visionari. Il loro sound era ambient, psichedelico, ma influenzato certamente dalla ritmica propria della musica nata a Chicago e Detroit nella seconda metà degli anni ‘80. Sono arrivati a definirli ’i Pink Floyd degli anni ‘90’. Nel 2009, proprio Youth e Dave Gilmour, chitarrista dei Pink Floyd, si unirono ad Alex Paterson per l’album ’Metallic Spheres’, altro grande successo: lo scorso anno, The Orb hanno realizzato una nuova versione di quella collaborazione, ’Metallic Spheres in Colour’. Nel 2016 il loro gioiello ambient, ’Chill Out World’.

Stefano Marchetti