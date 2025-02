Il Duomo di Lego. Ancora un mese per ammirarlo

Ancora un mese per ammirare le ricostruzioni in Lego del Duomo e della Ghirlandina realizzate da Giorgio Ruffo. La mostra all’ex Albergo Diurno è stata infatti prorogata fino a sabato 8 marzo e questo permetterà di proseguire anche la raccolta fondi per la realizzazione della seconda Casa di Fausta all’interno di villa Mirella Freni a Baggiovara. Grazie a questa iniziativa, realizzata da Aseop con il patrocinio e il sostegno del Comune di Modena, saranno infatti realizzate 12 unità abitative per pazienti in cura al Policlinico.