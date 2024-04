Il Duomo ospita le voci del Vaticano. La Cappella Lauretana in concerto

"L’arte musicale è quella che più di tutte ha beneficiato della liturgia della Chiesa. Gli esempi più belli che la fede dei secoli passati ci ha consegnato e che dobbiamo mantenere vivi sono proprio il canto gregoriano e la polifonia: di essi occorre una pratica costante che possa vivificare e animare degnamente il culto divino". Così diceva il cardinale Domenico Bartolucci, musicista dei Papi, musicista dei Santi. Nato nel 1917 a Borgo San Lorenzo (Firenze), dopo essere stato Maestro nella Cattedrale di Firenze, proseguì gli studi a Roma e nel 1956, a soli 39 anni, ricevette da Papa Pio XII il titolo di direttore della Cappella Musicale Sistina, il coro che nella basilica di San Pietro accompagna tutte le più solenni celebrazioni presiedute dal pontefice. Un ruolo che monsignor Bartolucci ha rivestito per più di quarant’anni: nel 2010, Papa Benedetto XVI, grande estimatore della musica sacra, lo elevò alla dignità cardinalizia.

Scomparso nel novembre 2013, il cardinale Bartolucci continua a vivere nella sua grande eredità musicale, grazie alla Fondazione che porta il suo nome, e alla prestigiosa Cappella Musicale Lauretana, diretta da Adriano Caroletti, che potremo ascoltare eccezionalmente in Duomo a Modena, nel concerto in programma venerdì, il 5 aprile, alle 21 (con ingresso libero). L’evento è patrocinato dall’arcidiocesi di Modena, dal Comune e dalla Regione, con l’associazione Amici dell’organo J. S. Bach di Modena.

La Cappella Lauretana, coro polifonico della Fondazione Bartolucci, svolge il suo servizio presso il santuario romano di San Salvatore in Lauro, punto di riferimento della spiritualità legata alla Madonna di Loreto e a San Pio da Pietrelcina: ha il privilegio di essere stato plasmato dal grande direttore della Cappella Sistina e di custodire e tramandare il repertorio e la prassi esecutiva della scuola romana, portando la musica sacra anche a un pubblico internazionale. Il programma della serata nel Duomo di Modena (che si incastona in un minitour del coro in Emilia Romagna) proporrà appunto un excursus nella polifonia sacra eseguita in Vaticano, dalle opere di Palestrina fino a quelle composte dallo stesso cardinale Bartolucci, passando per i brani di Tomas Luis De Victoria e Lorenzo Perosi. A coronamento della serata, il maestro Stefano Pellini, organista del Duomo di Modena, eseguirà il ’Regnavit Dominus’ di J. M. Plum, rare variazioni organistiche su temi pasquali.