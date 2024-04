Il duro attacco: "Spacciatori ed erba incolta, nulla cambierà"

"Ma il sindaco Muzzarelli è sulle mie tracce?". Se lo chiede la candidata sindaco della lista civica prof Maria Grazia Modena. Che aggiunge: "Dopo la mia prima camminata alla Sacca, dall’RNord, a viale Gramsci, al Parco XXII Aprile, a seguito della quale espressi tutta la mia sorpresa per lo stato di abbandono e di degrado morale e materiale di quel quartiere e la solitudine e l’abbandono nella quale vivono immigrati, clandestini, senza tetto, persone in povertà, lasciati soli e non aiutati, come ci ha detto qualcuno di loro, nemmeno dai Servizi sociali del Comune, ecco che anche Muzzarelli si è reso conto della gravità della situazione e ieri si è fatto accompagnare da quelle parti.

Facendo alla fine le solite abituali promesse alle quali i modenesi si sono da tempo abituati: faremo, interverremo, risaneremo, ridaremo il parco alla frequentazione delle famiglie, delle mamme e dei bambini. E avrà compreso, immagino, l’insigne struttura in legno dello scultore Renzo Piano, lasciata nel degrado più assoluto, divenuto dormitorio diurno e notturno per sbandati e senza tetto. E se vedesse come è ridotto, l’artista certamente non verrebbe più a Modena".

"Se non altro – conclude – le elezioni hanno un merito: quello di risvegliare i nostri amministratori comunali che, improvvisamente, a due mesi dalle elezioni, si accorgono dei colpevoli ritardi accumulati negli anni passati".

Sul tema è intervenuto anche

Dopo l’inaugurazione del ‘Biomarket’ al Parco XXII Aprile da parte del Sindaco Muzzarelli, il candidato per il centrodestra Luca Negrini è stato invitato dai residenti per fare un sopralluogo al fine di constatare lo stato dei fatti. "È una presa in giro per gli abitanti della Sacca e per tutti i cittadini che hanno visto l’inaugurazione di un cantiere ancora aperto – afferma Negrini –. Non è cambiato nulla in termini di modifica della situazione in cui versa il parco. E’ folle pensare che si sia inaugurato una riqualificazione quando esiste un’area giochi tutta da sistemare, quando l’erba è tagliata per metà e gli spacciatori sono ben visibili e nessuno fa niente per evitarlo.

I residenti chiedono altro! Per questo ci siamo recati subito sul posto, grazie alla richiesta e alle segnalazioni dei cittadini, per capire la situazione. Nonostante le denunce che da tempo arrivano da parte di chi usufruisce (o vorrebbe usufruire) del parco, nessun miglioramento è stato apportato e le strutture del parco sono l’evidenza di questa mancanza".

Inoltre, "ci si imbatte in vagabondi e spacciatori; questo fa male perché le attività di questo tipo sono continuate in tutte la giornata, anche mentre stamattina il Sindaco faceva finta di niente. Utilizzare i soldi dei modenesi con queste modalità è decidere di chiudere un occhio e far finta che vada tutto bene quando è evidente che così non è – aggiunge Negrini – . Il progetto parchi su cui sta lavorando il centrodestra va invece in direzione opposta rispetto a quella di Muzzarelli. Per noi è importante riqualificare l’intera area, riempirla di servizi in maniera che non si abbia più paura nel frequentare questi spazi. Non è più possibile vedere i bambini giocare a poca distanza da chi dorme ebbro sulle panchine"