Il fan club celebra il tour di Vasco

Il Vasco Rossi Zocca fan club festeggia oggi l’imminente inizio del tour 2023 del Rocker zocchese. Al Ristorante Ginevra, alle 20.30, cena a menù fisso. Quanti parteciperanno (Per prenotare al 351 780 7645), saranno i protagonisti di una lotteria organizzata dal Vasco Rossi Zocca fan club. Dalle 22.30, show di Mary Sarnataro, ex inviata del programma tv "Le Iene" e appassionata di Vasco e di Zocca. Mary presenterà anche la serata. Poi Musica live con "Una Canzone per...", tributo a Vasco Rossi con alla voce e alla chitarra Cristian Cicci Bagnoli, al basso Luca Grabby, alle tastiere Salvatore Bazzarelli e alla batteria Max Baldaccini. L’evento è riservato ai tesserati Vasco Rossi Zocca fan club, con possibilità di tesseramento sul posto oppure online su www.vascorossizoccafanclub.it. "Siamo molto contenti – commenta Silvia Balestri, presidente del Fan Club -di festeggiare a Zocca l’inizio imminente del tour 2023 di Vasco, per il quale anche noi ci siamo organizzati da Zocca con tre grandi pullman per la data di Bologna.

