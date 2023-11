Il farmaco dei ‘bimbi farfalla’. Lo produce soltanto un’azienda : "Intervenga il ministro o chiuderà"

Mobilitazione per salvare i ’bambini farfalla’. L’azienda Holostem, la biotech modenese che produce, unica al mondo, terapie con le cellule staminali per le cure contro le malattie rare, rischia la messa in liquidazione se entro fine mese non si interviene. Per scongiurare la catastrofe, oltre ai dipendenti dell’azienda, si rincorrono in queste ore gli appelli di semplici pazienti, associazioni, personale sanitario, rappresentanti istituzionali, personalità della cultura e dello spettacolo. È partita anche una raccolta di firme che ad oggi viaggia sulle 35mila sottoscrizioni.

La Holostem nasce nel 2008 come uno spin-off universitario, figlia dell’esperienza del Centro di medicina rigenerativa dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Il baratro si è spalancato un anno fa quando l’allora socio di maggioranza ha aperto la procedura di messa in liquidazione. È iniziata a quel punto una lunga operazione di salvataggio nel tentativo di preservare non soltanto l’occupazione – già scesa a quota 43 dipendenti contro gli 80 di circa un anno fa – ma anche il patrimonio di conoscenze prezioso per la ricerca e la cura dell’Epidermolisi Bollosa, che colpisce la pelle (la cosiddetta ’sindrome dei bambini farfalla’), e di malattie rare degli epiteli che investono, per esempio, la cornea.

La vicenda a un certo punto sembrava potesse concludersi lietamente con la manifestazione d’interesse di Enea Tech Biomedical, la fondazione di diritto privata vigilata dal ministero per le imprese e il Made in Italy. Da allora però non si è concretizzato nulla e il 30 novembre scade il termine massimo dopo il quale non sarà più possibile scongiurare la messa in liquidazione: non è stata ancora completata la cessione del 100% delle quote di Holostem in Enea Tech, previsto inizialmente per la fine del mese di ottobre.

A chiederne conto al Ministero in questi giorni sono in tanti. Tra gli altri l’immunologa Antonella Viola ("se Holostem chiudesse, molti bambini farfalla non avrebbero più alcuna speranza perché non c’è un altro posto in Europa in grado di curarli") e l’attore spagnolo Sergio Muniz, padre di un bambino affetto dalla malattia: "Ministero e Fondazione si mettano d’accordo. Anche i privati, chi può fare qualcosa la faccia. Holostem non deve chiudere, tutto questo know-how non deve andar perso. Mio figlio per fortuna ha una forma lieve, ma ci sono molte altre persone in condizioni disperate e Holostem dà loro una speranza. Ringrazio molto l’associazione le Ali di Camilla e tutte le persone che a Modena ci aiutano, ci seguono, sperando che si possa andare avanti". Appelli anche dai parlamentari di Azione Matteo Richetti e Fabrizio Benzoni ("al ministro Urso chiediamo di appurare le ragioni di un incomprensibile ritardo") e dell’associazione ’Luca Coscioni’: "Il ministro salvi le speranze dei bambini". Ieri tra l’altro i dipendenti della Holostem hanno sfilato nel corteo organizzato a Modena nell’ambito dello sciopero generale con slogan e cartelli (’La salute non si discute’).

E la pressione di questi giorni pare abbia sortito un primo effetto. Il Ministero ha annunciato un tavolo tecnico per provare a scongiurare il dissolvimento della biotech modenese. "Sono state rilevate – si legge in una nota – alcune criticità nell’attuale impostazione del progetto di acquisizione. Il Ministero è impegnato nella valutazione di tutte le soluzioni tecniche percorribili per consentire la continuità e la sostenibilità anche in futuro di una struttura di ricerca altamente specializzata e degli importanti risultati conseguiti nel campo delle terapie geniche". In questo senso si ventila la possibilità di "un coinvolgimento dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia S.p.A". Chissà, è la speranza, che non possa rivelarsi l’intervento risolutivo.