Il fascino del mandolino. Melodie da ’rivivere’

"Il fascino del mandolino"

è il concerto che l’Ensemble Mandolinistico Modenese, diretto dal maestro Roberto Palumbo, proporrà stasera

alle 20.45 nella chiesa di Sant’Antonio in Mercadello, frazione di Novi. Il programma alternerà pregevoli esecuzioni di celebri brani classici trascritti per i plettri: tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, le orchestre a plettro furono infatti un’importante cerniera di divulgazione della musica colta verso un pubblico che non aveva facile accesso ai grandi teatri.

Ancora oggi il particolare timbro dei plettri, dovuto all’uso delle corde doppie

e alla tecnica esecutiva del tremolo, consente di intraprendere un percorso di ricerca espressiva offrendo originali e stupefacenti interpretazioni.