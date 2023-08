Il fascino della musica senza confini Al teatro Tempio il trio Orelon

Giovani, talentuosi e premiatissimi: Judith Stapf, violinista, Arnau Rovira i Bascompte, violoncellista, e Marco Sanna, pianista, formano lo straordinario Trio Orelon, vincitore del prestigioso concorso cameristico di Graz e del concorso internazionale di Melbourne. Grazie alla Gioventù Musicale, abbiamo la possibilità di ascoltarli dal vivo proprio qui a Modena: il loro concerto è in programma giovedì alle 21 nello spazio estivo del Teatro Tempio.

Orelon in esperanto significa ‘orecchio’. E già nella scelta del nome – viene fatto notare – si avverte la vocazione internazionale dell’ensemble. Il trio è stato fondato nel 2018 a Colonia: i tre musicisti infatti si sono conosciuti proprio alla Cologne University of Music. Il pianista Marco Sanna, italiano, si dedica con passione alla musica da camera e si esibisce regolarmente, anche ospite di festival di pregio, con i membri dei Berliner Philharmoniker o dell’Accademia Karajan. Anche la violinistaJudith Stapf ha vinto vari concorsi in molti Paesi, già all’inizio della sua carriera, collaborando con artisti famosi come Lahav Shani o Denes Varjon. Il viloncellista Arnau Rovira i Bascompte ha studiato a Utrecht prima di proseguire la sua preparazione a Colonia: allievo di Maria Kliegel, una delle ‘signore’ del violoncello, è stato anche finalista al concorso all’Università delle Arti di Berlino.

Il trio eseguirà un programma di grande impegnocon il Trio K 548 di Mozart, frutto del tardo periodo creativo del genio di Salisburgo, il secondo trio di Felix Mendelssohn, con la sua luce elegiaca, in cui si ritrova anche la lezione di Beethoven e Schubert, e la terza delle "Fremde Szene (Scene lontane)" di Wolfgang Rihm, compositore tedesco, vivente, dove le reminiscenze della musica di Robert Schumann si rielaborano nelle forme della contemporaneità. Per assistere al concerto – come per altri appuntamenti della Gmi – è previsto un biglietto fai da te: ciascuno può dare da 0 a 10 euro, secondo disponibilità, responsabilità e gradimento.

s. m.