Il festival crossover del Comunale. Nel cuore della bella stagione l’Altro Suono viene dal Sud

Si sente già il profumo dell’estate nel cartellone del festival "L’Altro Suono", presentato al teatro Comunale Pavarotti Freni. Per lasciare spazio al nuovo Belcanto Festival (che si snoderà fra maggio e giugno), l’ormai rodatissimo festival crossover del Comunale quest’anno si spingerà nel cuore della bella stagione, uscendo dal teatro per ‘abitare’ parchi e cortili, ancor più che nelle scorse edizioni. "Un festival di qualità che andrà alla conquista di spazi della città, per rimettere in moto anche le emozioni, e invitarci a lasciare sempre più dalla ‘trincea’ del Covid e ritrovare la bellezza", dice il sindaco Muzzarelli. "Un progetto che ci dimostra come anche musiche di terre lontane possano esserci familiari", osserva Matteo Tiezzi, presidente della Fondazione di Modena. "Un programma intessuto di contaminazioni feconde", aggiunge la professoressa Berenice Cavarra dell’Università di Modena e Reggio.

Come avviene da più di vent’anni, "L’Altro Suono" supera tutti i confini, quelli fra i generi musicali e quelli geografici: sa cogliere patrimoni antichi e farli rivivere nella sensibilità contemporanea, e riesce a trasportarci idealmente in universi sonori etnici o di ricerca. "Ogni edizione ha un un elemento distintivo", spiega il maestro Aldo Sisillo, direttore del Comunale. "Suoni dal Sud" è il fil rouge che legherà molti concerti del festival di quest’anno, dal 14 maggio al 25 luglio, viaggiando dall’Africa agli Stati Uniti, dal Mediterraneo al Sud America, "raccontando in musica luoghi che hanno vissuto anche difficoltà sociali e storiche". Il debutto (14 maggio al Comunale) sarà con una delle voci italiane più amate, Irene Grandi in un percorso nel blues e in tutte le sue declinazioni, dal soul al rap, al funk, da Etta James a Otis Redding, ma anche Lucio Battisti e Mina. Poi il 16 maggio un’immersione nella musica elettronica – in condivisione con il Belcanto Festival – che vedrà protagoniste la cantante giapponese Hatis Noit, con le installazioni ipertecnologiche di Akasha, e la compositrice e pianista catalana Marina Herlop.

Per le serate successive, "L’Altro Suono" volerà già all’estate, e il 22 e 23 giugno sarà en plein air al parco XXII aprile: nella prima serata proporrà l’Atse Tewodros Project, il collettivo di musicisti italiani ed etiopi guidato da Gabriella Ghermandi in "Maqeda", un progetto sulle figure femminili della cultura africana, e nel secondo appuntamento la band multiculturale Ayom, guidata dalla cantante e percussionista Jabu Morales, fra il Brasile, l’Angola e Capo Verde. Gli altri eventi del festival, dall’11 luglio, saranno al Cortile del Melograno in via dei Servi. L’attore Alessio Vassallo sarà protagonista di un omaggio a Garcia Marquez nel decennale della scomparsa, leggendo brani da "L’amore ai tempi del colera", accompagnato dalla chitarra di Giacomo Bigoni. Poi il 14 luglio ecco l’Italian Saxophone Quartet guidato da Federico Mondelici, da Bach a Rossini alla Spagna di Pedro Iturralde, e il 18 luglio le "Lezioni di tenebra" che uniranno alla musica di Couperin i testi biblici del "Libro di Geremia" con le voci di cantori sacri di tradizione cristiana, ebraica e musulmana, e l’ensemble L’Arte dell’Arco guidato dal violinista Federico Guglielmo. Domenica 21 luglio, un’antologia partenopea nei "Canti de la dimenticanza", dalle villanelle del ‘500 ai brani di Salvatore Di Giacomo, orchestrati da Roberto De Simone ed eseguiti da un suo pupillo, Raffaello Converso. Per chiudere, il 25 luglio, la Bach Academy che – nell’ambito del progetto Europa Creativa – porterà a Modena studenti di vari Paesi per studiare con Mario Sollazzo. L’estate del Comunale proseguirà poi, come gli anni scorsi, con i trekking musicali che percorreranno la meraviglia di boschi e paesaggi del nostro Appennino.