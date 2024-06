Il Festival della Fiaba indaga l’anima

Si parla di ‘anima’ quest’anno al Festival della Fiaba che festeggia l’undicesima edizione. Un tema complesso e affascinante affrontato nelle sue mille sfaccettature durante il festival a settembre prossimo. Intanto, si potrà avere un piccolo ‘assaggio’ della prossima edizione oggi pomeriggio alle 18.30, quando l’artista Daniela Alfarano che ha realizzato la locandina e Nicoletta Giberti, direttrice artistica della manifestazione, presenteranno al pubblico, in anteprima, la ‘locandina, ovvero l’immagine simbolo dell’edizione 2024. Per l’occasione, ai primi dieci partecipanti verrà data in omaggio, come per le scorse edizioni, una copia del manifesto, in tiratura limitata e numerata, autografata dall’artista. La presentazione avverrà nel giardino circolo culturale Filatoio (Via De’ Bonomini 61/63), dove verranno anche svelati alcuni nomi del Festival. Dopo l’evento si terrà un aperitivo offerto dal Filatoio. Il Festival della Fiaba nasce da un progetto di Nicoletta Giberti che da molti anni indaga attraverso linguaggi eterogenei il genere ‘fiaba’ con uno sguardo ampio e profondo: l’undicesima edizione è dedicata, appunto, all’‘anima’ e si terrà dal 5 all’8 settembre al Filatoio e in varie location nel quartiere adiacente al Museo casa Enzo Ferrari, vicino al centro storico di Modena. Il Festival della Fiaba gode del Patrocinio del Comune di Modena, oltre che dell’Università di Bologna, Dipartimento di Scienze dell’Educazione. Daniela Alfarano, classe 1976 vive e lavora tra Modena e Milano. Ha tenuto mostre personali partecipando anche a esposizioni collettive a livello internazionale.

Maria Silvia Cabri