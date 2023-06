Il Festival della Fiaba si svela È ’fortuna’ la nuova parola scelta

di Maria Silvia Cabri

È stata presentata in anteprima domenica sera, al circolo culturale Filatoio a Modena, la locandina realizzata dall’artista carpigiano Massimo Lagrotteria, simbolo della decima edizione del Festival, che si svolgerà dall’8 al 10 settembre al Filatoio e in varie location nel quartiere Tempio adiacente al Museo casa Enzo Ferrari. L’appuntamento quest’anno festeggia il suo decimo compleanno e lo fa dedicando il festival alla ‘fortuna’. "La locandina raffigura la sfinge, un’immagine potente che si ispira al decimo arcano maggiore dei tarocchi: la ruota della fortuna – commenta Nicoletta Giberti, direttrice artistica del Festival –. Il concetto del susseguirsi misterioso degli eventi, del destino nelle vite degli uomini è antichissimo e proprio di tutte le culture. Con questa carta sembra che i tarocchi vadano a chiudere la ‘serie umana’ ricordando a ogni personaggio degli arcani l’impermanenza della loro condizione. La carta della ruota, che conclude la prima serie decimale degli arcani maggiori indica i cicli della vita, coi i suoi alti e bassi, rappresentati dagli animali in movimento e ci invita a fluire ad accogliere senza giudizio".

Il dipinto al centro della locandina è stato realizzato con la tecnica dell’olio su tela e si ispira alla carta della fortuna, come racconta lo stesso artista Lagrotteria: "Mi sono ispirato all’arcano numero dieci per realizzare la locandina del decennale del festival e ho voluto rappresentare la figura della sfinge che è inserita all’interno del decimo arcano con intorno proprio la ruota della fortuna, simbolo di questa edizione della manifestazione". Il Festival della Fiaba nasce da un progetto di Nicoletta Giberti che, da anni, indaga attraverso linguaggi eterogenei il genere ‘Fiaba’ con uno sguardo ampio e profondo. Massimo Lagrotteria, nasce a Lucerna (Svizzera) nel 1972. Attualmente vive e lavora a Carpi. Da sempre ha incentrato il suo lavoro sullo studio della figura, alternando periodi di sperimentazione con materiali e soggetti differenti. Massimo è istintivo, puro, diretto. I suoi soggetti dialogano con gli occhi e con la potenza del colore che li avvolge. Con lo sguardo sempre rivolto ai grandi maestri: Freud, Dumas o Maria Lassnig cambia anche la tavolozza dei colori. Le sfumature dei grigi, gli incarnati e il bitume prendono il sopravvento tra i visi e le figure.