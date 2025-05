Il Festival della Legalità. Incontri, musica e teatro per una nuova società civile

Tre giornate all’insegna della legalità e del contrasto alle mafie attraverso laboratori scolastici, spettacoli teatrali e incontri formativi. Con il nuovo progetto ’Modena disegna la legalità’, da venerdì 9 a domenica 11 maggio, il Dipartimento di Giurisprudenza in via San Geminiano 3, apre le porte alla cittadinanza con un percorso innovativo proposto dall’assessorato alla Legalità e Antimafie del Comune durante gli incontri al Tavolo della legalità, un organo che dal 2018 riunisce associazioni, enti e istituzioni del territorio per promuovere la legalità e combattere la criminalità organizzata.

"Questa iniziativa ha lo scopo di unire le energie che il Tavolo della legalità ha espresso per la prima volta, – commenta l’assessore alla Legalità e contrasto alle mafie Vittorio Ferraresi – con iniziative che non sono calate dall’alto, ma che provengono da tutte le realtà che partecipano da anni a questi incontri. E’ molto importante, dal momento che la mafia è organizzata ad alti livelli, che si faccia squadra, che si collabori come comunità, per questo abbiamo pensato ad un progetto che coinvolga tutte le unità territoriali e soprattutto i cittadini con laboratori condivisi e dibattiti pubblici".

Sebbene Amministrazione e Unimore portino avanti iniziative simili da diversi anni, infatti, questo evento rappresenta la prima edizione di un progetto strutturalmente solido, nato dalla partecipazione di diverse voci come Dipartimenti di Giurisprudenza, Economia e Ingegneria di Unimore, ma anche Prefettura, Provincia e Tribunale.

"Il nostro dipartimento ha aderito ormai da diversi anni alla campagna sulla legalità promossa dal Comune di Modena – afferma il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Carmelo Elio Tavilla – istituendo per esempio il Centro Studi e Documentazione sulla legalità. Quest’anno però il programma è un po’ diverso, poiché oltre ad interventi tradizionali sono previsti anche convegni e dibattiti alla cittadinanza, spettacoli teatrali e presentazioni di libri. Il nostro dipartimento ha da sempre accolto questa sfida con grande entusiasmo, non soltanto per i temi che vengono trattati dalla didattica o in termini di diritto penale, ma anche con sfumature legate alla prevenzione e al diritto amministrativo".

Ad aprire i tre giorni di appuntamenti sarà il Rettore Carlo Adolfo Porro, accompagnato dal sindaco Mezzetti, l’assessore Ferraresi, Carlo Elio Tavilla e Lorenzo Minganti, per poi proseguire con interventi da parte di giornalisti, magistrati, studenti e professori universitari.

"Il contrasto alla criminalità organizzata e alle sue infiltrazioni nel territorio deve avvenire anche attraverso la promozione alla cultura della legalità: per troppo tempo abbiamo pensato di essere estranei al fenomeno di infiltrazione delle grandi organizzazioni criminali, ma in realtà rischiano di inquinare la nostra economia sana, sovvertendone le regole e la normale concorrenza".