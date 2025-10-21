Il Festival della Migrazione. L’evento compie 10 anni e diventa nazionale

Torna a Modena il Festival della Migrazione che quest’anno compie 10 anni. Da domani al 31 ottobre la città ospiterà un evento "nato come una chiacchera fra quattro amici al bar – dice il presidente di Porta Aperta Alberto Caldana – ma che ha preso piede di città in città con il supporto delle istituzioni e l’approvazione della cittadinanza". Quello che viene fuori a sentire Edoardo Patriarca, presidente del festival e Matteo Tiezzi, presidente della Fondazione di Modena, che sostiene l’iniziativa, è che "il tema della migrazione è un tema lasciato da parte: lo dimostra la prima legge sull’immigrazione, vecchia di quarant’anni e ancora in vigore, che vede l’immigrazione come un’emergenza e non come una realtà". Un’emergenza vecchia di quarant’anni e che dimentica che ormai i figli di quegli immigrati sono ormai a tutti gli effetti i nostri concittadini, una legge che tralascia il fatto che noi Italiani per primi siamo un popolo di migranti: lo siamo stati da sempre e anche noi, dalle invasioni barbariche in poi, mica tanto autoctoni siamo. Una legge che trascura il fatto che i giovani lasciano questo paese per andare altrove o comunque cercano di evitare di avere figli.

"L’immigrazione non è un’emergenza, dopo decenni, e non è una minaccia – prosegue Patriarca – anche solo su Modena chi è ‘venuto da fuori’ è la spina dorsale dell’economia manufatturiera e non solo: la dinamica della migrazione coinvolge tutti i settori della città e della nazione. Questo Festival vuole essere un’opportunità di riflessione al riguardo: una riflessione che vuole essere fruttuosa e non incriminante". Senza la migrazione, per come vanno le cose, diventerebbe un paese disabitato. A confermare questo principio è anche il fatto che fra i migranti sono considerati quest’anno anche le decine di migliaia di giovani che dall’Italia vanno all’estero. Alla presentazione dell’evento era presente anche l’Assessora alla Sicurezza Alessandra Camporota, intervenuta per portare il supporto dell’Amministrazione a questa ormai storica iniziativa. "Siamo felici di essere qui e di affiancare un’iniziativa che porta soprattutto riflessione alla città. Già negli anni ’80 abbiamo fronteggiato la questione dell’immigrazione, e ora sono passati 40 e più anni: con la Carta dei Valori, che non è una legge ma un indirizzo, si è specificato come in Italia si beneficia di diritti, ma anche di doveri". Doveri e diritti che si rispecchiano in primo luogo nella Costituzione, in secondo luogo nella vita quotidiana. Sul palco si alterneranno grandi nomi tra cui Vivian Lamarque e il cardinale Matteo Zuppi, Sonny Olumati e il Ministro del Lavoro Marina Calderone, Michele de Pascale e Maurizio Ambrosini; Awa Fall e Giulio Terzi di Sant’Agata, ma anche Nogaye Ndiaye, Luca Casarini, don Mattia Ferrari. E solo per citare le piazze capoluoghi di provincia, il Festival quest’anno sarà a Milano, Firenze, Bologna, Rovigo, Ferrara, Forlì, Reggio Emilia, oltre naturalmente a Modena, Carpi.