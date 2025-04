Il Festival dell’Architettura fa tappa a Castelvetro

Nella giornata odierna l’evento diffuso "IF-Industria Festival Architettura" fa tappa in terra di Castelvetro, con un corposo evento pomeridiano, organizzato dall’amministrazione comunale.

Alle 14.30, al castello di Levizzano, si svolgerà il convegno "Paesaggio e Architettura industriale: food e welfare", preceduto da una visita guidata al Museo Rosso Graspa introdotta dall’assessore alla Cultura del Comune di Castelvetro, Rosalinda Lo Truglio. Dopo i saluti del primo cittadino di Castelvetro, Federico Poppi, e l’introduzione dell’assessore all’Urbanistica, Rita Botti, i lavori del convegno proseguiranno con gli interventi di Luca Pagliettini, architetto urbanista e paesaggista; di Enrico Giovannetti e Paola Bertolini, del Dipartimento di Economia dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia; di Giovanni Pulelli, architetto progettista e di Paolo Martinelli, presidente della Cantina Settecani di Castelvetro. Al termine dell’incontro, degustazione di vini biologici offerti dalla stessa Cantina.

In continuità con l’evento, alle 18, si svolgerà a Castelvetro una visita guidata alla cantina di Cleto Chiarli, la più antica azienda vitivinicola dell’Emilia-Romagna, fondata nel 1860, a cui farà seguito il monologo teatrale di Franco Mazzi "Tanto va la gatta al lardo…" e un rinfresco con degustazione finale offerto dalla Cantina.

La giornata castelvetrese è ricompresa nel Festival Architettura della Fondazione degli Architetti di Modena, in quanto, spiega ancora la nota, "dedicata al paesaggio che diventa economia, elemento trainante per le attività agricole e turistiche locali. Microeconomie che guardano al rispetto dell’ambiente, della sostenibilità, della transizione/innovazione e delle tradizioni agroalimentari e che sostengono famiglie in un ciclo virtuoso e continuo".

