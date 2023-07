Il Festival Filosofia Attraverso la parola viaggio tra politica, social, cultura e musica

di Stefano Marchetti

Alla presentazione del Festival Filosofia, dedicato quest’anno alla ‘parola’, le prime parole sono anche le più belle e le più toccanti, quelle che arrivano direttamente al cuore. Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli si commuove teneramente nel ricordo della moglie Alessandra, scomparsa tre settimane fa: "Aveva riacceso in me, oltre all’amore, anche la voglia di vivere e la capacità di trovare sempre il senso positivo delle parole, in un mondo in cui sembrano prevalere l’odio, le guerre, le liti. Ecco perché vivrò questo festival con un’emozione ancora maggiore".

"Parola" sarà appunto la chiave della 23ª edizione del festival, dal 15 al 17 settembre a Modena, Carpi e Sassuolo, con 54 lezioni magistrali e una miriade di appuntamenti di un ricchissimo programma creativo, promosso da 160 partner culturali. Parola, ovvero logos, "che in greco significa anche pensiero", osserva Michelina Borsari del comitato scientifico. Parola come linguaggio e comunicazione, i discorsi nella sfera pubblica e nella politica, le parole che si evolvono e quelle generate dall’intelligenza artificiale (con tutti i problemi annessi e connessi), la parola scritta, la lettura e l’oralità. E poi le parole che costruiscono ma anche quelle che distruggono, come nei fiumi d’odio che circolano sui social, e il rapporto sempre più stretto tra parola e immagine: non a caso, da ‘logos’ deriva anche il termine ‘logo’, il punto d’incontro fra il piano espressivo e il piano figurativo. "Avremmo materiale per realizzare due festival", sorride il direttore del festival Daniele Francesconi.

Torneranno al Festival Filosofia i grandi (e sempre attesi) protagonisti, da Massimo Recalcati (lectio Bper Banca) a Umberto Galimberti, Enzo Bianchi, Michela Marzano, ma anche Stefano Massini (lectio Rotary club Ghirlandina) e Maurizio Ferraris (lectio Confindustria), e ci saranno 25 voci nuove fra cui la filosofa dell’ambiente Eva Meijer, esperta di linguaggi animali (lectio Gruppo Hera), la docente di Unimore Cecilia Robustelli che esplorerà i linguaggi di genere (lectio Coop Alleanza 3.0) e da Harvard il professor Cass Sunstein, già consulente anche della Casa Bianca sulla "Polarizzazione" nel discorso politico. In programma anche dialoghi, confronti, conversazioni.

Nello sterminato carnet artistico e creativo fioriscono anche quest’anno decine di mostre, installazioni, spettacoli e laboratori: a Carpi una personale di Emilio Isgrò, a Modena le parole del cinema che raccontano la storia d’Italia nel lavoro di Francesco Jodice, a Sassuolo le poesie di Alberto Bertoni con i collage di Gianni Valbonesi. E poi tanti volti amati dal grande pubblico, il comico Saverio Raimondo con una conferenza - spettacolo sul politicamente corretto, Alessandro Bergonzoni con le sue acrobazie linguistiche e lessicali, Mariangela Gualtieri con il rito della poesia, Monica Guerritore in una riflessione su estetica e pratiche artistiche, Murubutu con un racconto sul potere della parola nella musica rap, e Valter Malosti in dialogo con Massimo Recalcati su don Milani e Pasolini. Come sempre, un grande affresco in tante parole. Davvero – come fa notare la professoressa Barbara Carnevali del comitato scientifico – "le parole hanno la capacità di fare mondi".