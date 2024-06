Il festival ’Ho avuto sete’. Giovani in campo per difendere l’ambiente

Un lungo abito da sera, con tessuti di riciclo azzurri e blu e pezzi di plastica ricavati da bottiglie. Lo hanno realizzato alcuni studenti dell’Istituto professionale Vallauri di Carpi, al termine di un percorso fatto a scuola per parlare di ambiente, acqua e futuro. L’originale abito è stato presentato ieri in piazza Matteotti in occasione di "Sete di futuro", il terzo Festival di Ho avuto sete, organizzazione di volontariato attiva in progetti umanitari. "Oggi viviamo in un mondo in cui sembrano dominare logiche di morte, tra guerre, pandemie, respingimenti delle persone, che ci chiudono il futuro - spiega Andrea Ballestrazzi, tra i fondatori -. Pensiamo che sia necessario riattivarci per suscitare, sopratutto nei giovani, un desiderio di rilancio nella vita. Il volontariato in questo è uno strumento eccezionale perché riapre al futuro e offre, soprattutto ai giovani, dei percorsi per la fioritura personale". Dalla mattina alla sera ieri, nella giornata mondiale degli oceani voluta dall’Onu, si sono alternati sul palco docenti universitari, scienziati, giornalisti e volontari che si sono confrontati su alcune delle emergenze più attuali, che coinvolgo soprattutto i giovani: da quella educativa, vista una percentuale altissima di abbandono scolastico, all’isolamento e alla rinuncia a investire sul futuro.

"Il nichilismo, il non credere più in nulla, porta alla violenza - ha spiegato la filosofa Fabiola Falappa -. Bisogna cogliere il futuro come se fosse il presente, come uno spazio in cui prenderci cura e abbinare una trasformazione". Il futuro, ha ricordato il filosofo Roberto Mancini, "non è un po’ di tempo in più, ma è vita vera che si può aprire ogni volta che dalla competizione cerchiamo democrazia e riconciliazione. Abbiamo bisogno di un nuovo pensiero capace di uscire dalla logica del potere per scoprire la sintonia con la vita in quanto comunità universale". Un ruolo sempre maggiore l’hanno le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale. "Tutte le tecnologie fanno paura se vengono utilizzate in modo sbagliato, o a volte anche semplicemente in modo non consapevole - ha detto Rita Cucchiara professore di Ingegneria Informatica a Unimore -. Devono essere regolate proprio perché sono potenti, possono anche essere utilizzate in modo malevole o degenerare in modo sbagliato come tutte le tecnologie. Quindi è corretto il fatto che ci sia un controllo e una gestione di queste tecnologie". Di cambiamenti climatici e del ruolo tra scienza e politica ha parlato il fisico climatologo Antonello Pasini assieme al giornalista Piero Badaloni, autore del documentario "La grande sete" realizzato assieme a Ho avuto sete. In serata, sul palco il Coro Armonico Ensamble e la Vasco Acustic Tribute con il concerto "Dillo alla luna".