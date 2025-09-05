Il Festival Mutina Boica . La rievocazione storica anima il parco Ferrari

Dall’11 al 14 settembre torna al Parco Ferrari la XVI edizione del festival di rievocazione storica Mutina Boica. Quattro giorni di rievocazione, musica, teatro, buon cibo e condivisione per un totale di 120 eventi per tutte le età che accompagneranno spettatori e appassionati indietro nel tempo, oltre 40 espositori artigianali, più di 15 stand gastronomici, 400 rievocatori provenienti da tutta Italia e 5 concerti.

’La Profezia di Didone’, titolo di Mutina Boica 2025, invita a volgere lo sguardo al più grande conflitto dell’antichità, la seconda Guerra Punica, e lo fa attraverso gli occhi di una donna, la regina Didone, mitica fondatrice di Cartagine. Lei, insieme a tante altre donne saranno protagoniste di questa edizione. "Non è semplice guardare alla storia antica dagli occhi delle donne, sempre ai margini di un mondo che, nelle figure politiche e militari così come letterarie, ha nell’uomo l’unico riferimento – commentano gli organizzatori – Ma se sono gli uomini a fare la guerra, le donne come Didone ci ricordano che l’amore è più forte dell’ambizione. Altre donne saranno poi protagoniste del festival: in particolare l’ateniese Lisistrata, che nel tentativo di fermare una guerra (quella del Peloponneso) unisce le donne di Atene in uno sciopero dell’amore per riportare a casa i mariti, e Ipazia, filosofa Alessandrina alfiera della conoscenza e simbolo di un mondo travolto da estremismi ideologici prima che religiosi".

Tra le principali novità di questa edizione spiccano la messa in scena di ’Lisistrata’, tratta da Aristofane, il 12 settembre ore 21, una produzione di Sted teatro ed Evoè per la regia di Marco Marzaioli, con in scena oltre 50 tra attrici e attori; lo spettacolo di rievocazione storica “Profezie e Giudizi” il 13 settembre ore 21, che ripercorre gli antefatti delle guerre tra Roma e Cartagine fino alla consacrazione del ’vendicatore’ Annibale insieme ai giochi gladiatori di Ars Dimicandi; l’appuntamento del 13 settembre ore 16.30 al Museo Civico di Modena ’Moneta e mercenari: guerrieri al soldo di Annibale?’ che vedrà gli interventi di Maria Cristina Molinari, responsabile del Medagliere Capitolino, Carlo Poggi, ricercatore, Antonio Gottarelli, docente e direttore del Museo Civico Archeologico di Monterenzio e dell’Area d’Interesse Archeologico Naturalistico di Monte Bibele. Senza dimenticare l’appuntamento di domenica 14 settembre ore 18.30, con la Battaglia di Zama del 202 a.C., definitivo scontro tra Roma e Annibale, nonché conclusione del conflitto.

"Mutina Boica è un grande appuntamento per la nostra città: apre il mese degli eventi culturali e dei festival di settembre e si consolida come uno degli avvenimenti più significativi del periodo – dice Andrea Bortolamasi, assessore alla Cultura del Comune di Modena - Durante i giorni del festival verranno trattati temi non facilmente ‘consumabili’, ma il linguaggio utilizzato, fatto di musica, teatro e giochi, sarà fruibile da tutti. La nostra amministrazione continuerà sempre a sostenere appuntamenti di questo livello, aperti e accessibili a tutti e tutte". In questa edizione, Mutina Boica rafforza ulteriormente il suo impegno sia sociale che ambientale: attraverso una partnership solidale con Porta Aperta, il pubblico è invitato a contribuire all’iniziativa ’1000 pasti per chi ha bisogno!’ donando un pasto alla mensa di questa associazione, dove ogni giorno 200 persone trovano cibo, accoglienza e cura.