Il Festival Ribalta, la pellicola è sperimentale

Dopo il successo delle prime tre edizioni, fino a domenica torna, a Vignola e Savignano sul Panaro, il ‘Ribalta Experimental Film Festival’, dedicato al cinema di ricerca internazionale. Diverse sezioni previste, a partire dagli omaggi a due grandi maestri come Robert Cahen e Claudio Caldini, e un omaggio-riscoperta di un grande filmmaker italiano, Giuseppe Marcoli. Si conferma il Concorso principale - dedicato al meglio del cinema sperimentale internazionale, con 38 titoli da tutto il mondo, ‘Limina’, sezione dedicata ad un cinema che, pur non rinunciando alla narrazione, destruttura le nostre abitudini di spettatori, proponendo sguardi alternativi sul mondo e sul cinema, ‘Proiezioni Speciali’, fra cui spiccano la proiezione/performance di ‘Darkness, Darkness Burning Bright’ di Gaelle Rouard in 16mm, domani, e ‘La Fornace’ di Daniele Ciprì domenica, ‘Spiragli’, che quest’anno diviene una sezione competitiva, a cura di Jonny Costantino, dedicata a opere di allievi della Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini di Ferrara, ‘Ribalta Animata’, a cura di Roberto Paganelli (associazione OTTOmani), sul rapporto immagine e suono nel cinema d’animazione d’autore. Diversi grandi ospiti internazionali: Robert Cahen, Claudio Caldini, Gaelle Rouard per presentare i loro film. Grandi maestri in concorso con le loro nuove opere: Karel Doing, Philip Hoffman, Stephanie Barber ed Eleonora Manca su tutti. Le proiezioni saranno a ingresso libero, rivolte a tutti gli appassionati, e si terranno alla sede del Circolo Ribalta, all’ex Lavatoio di Vignola, e al Cinema Bristol di Savignano sul Panaro. Di prestigio la giuria del concorso principale presieduta da Robert Cahen, pioniere della videoarte ed uno dei maggiori maestri viventi della ricerca audiovisiva internazionale. Accanto a lui, Michele Bernardi, Andrea Chiesi, Cecilia Ermini, Vanessa Mangiavacca, Anna Marziano e Sarab Collective (duo formato da Gianluca Ceccarini e Nahid Rezashateri). Tra le novità di questa edizione, l’omaggio a Cahen e Caldini fra videoarte e immagine analogica, che presenteranno al Festival diverse loro opere chiave. I due grandi artisti riceveranno anche il premio alla Ricerca Infinita - Golden Arrow for Endless Quest, assegnato ogni anno dal Festival a maestri della scena sperimentale nazionale ed internazionale. Ancora, l’omaggio a Giuseppe Marcoli, riscoperta di un autore che fra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta era un habitué del Bellaria Film Festival, dove sono stati presentati quasi tutti i suoi primi film, amico e collaboratore di Franco Piavoli, ma allo stesso tempo indipendente e originale filmmaker di ricerca; due concerti: stasera con il duo Damavand che sonorizza dal vivo il mediometraggio Velvet Veil of Night’s Deception. Domani l’anteprima di ‘La mia pelle è il tuo paese,’ performance audio-visiva di Francesca Fabrizi con voce di Silvia Celani, su visibile ed invisibile.