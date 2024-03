Il film La ricerca del sacro di Marco Righi

‘Il vento soffia dove vuole’ è il titolo del film di Marco Righi, regista reggiano, che sarà proiettato mercoledì alle 21 e giovedì alle 21.15 alla Sala Truffaut di via degli Adelardi 4 a Modena. Girato in tre settimane nel maggio 2022 con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, attraverso ‘Emilia-Romagna Film Commission’, l’opera seconda del regista quarantenne è prodotta da Obiettivo Cinema. Protagonista della pellicola è Antimo, giovane uomo dall’anima antica che non si rassegna alla morte prematura della madre. La sua vita si muove regolare e precisa nel suo paese sull’Appennino emiliano fra la cura della fattoria paterna, la compagnia di una fidanzatina, l’attenzione alla sorella e la lettura delle sacre scritture.

Marco qual è la genesi del film?

"A dodici anni di distanza dall’uscita della mia opera prima, ‘I giorni della vendemmia’, (nel febbraio del 2012), ho voluto realizzare questo pellicola che ne continua idealmente la linea produttiva. Un ‘piccolo’ film, costato meno di 200mila euro, un cast ridotto, e una sceneggiatura che procede non tanto per azioni, ma in virtù dei sentimenti dei protagonisti e delle relazioni che si instaurano tra di loro. Ho cercato, con una scrittura lineare, di sondare le zone oscure dell’inconscio con interrogativi eterni su Dio, il peccato, la morte, la responsabilità delle proprie azioni, mediante un racconto di invenzione che esplora i temi del sacro. Attraverso le vicende di Antimo e dei personaggi che lo circondano, il film pone gli spettatori di fronte a un evento misterioso e a una scelta radicale, lasciando loro la libertà di interpretare l’uno e l’altro secondo la propria sensibilità".

Temi impegnativi

"Il cinema è per me un’arte che guardo con profondo rispetto, e attraverso la quale scelgo di trattare tematiche profonde, anche per una esigenza catartica. L’elaborazione del lutto, la morte, il fine vita, spesso ostracizzati dalla società occidentale. L’idea è nata nel 2018 e poi l’ho sviluppata durante la pandemia, girando il film in 18 giorni a maggio 2022".

Che storia racconta?

"Il film nasce come presupposto per una ricerca personale della sfera del sacro, del trascendente, da me distanti ma che mi affascinano molto. Racconto la storia di Antimo, che vive in un borgo disperso e senza tempo. Perché questo vuole essere un film contemporaneo ma al contempo avulso dalla modernità. È molto devoto, sente dentro di sé un’innata spiritualità e religiosità: il tempo in cui è ambientata l’opera è quello della settimana santa e proprio la Domenica delle Palme incontra Lazzaro, distante da lui culturalmente e anagraficamente, che però stimola la sua curiosità anche per quel nome così evocativo per lui. Inizia a frequentare questo signore solitario, ateo e molto semplice, cercando di indottrinarlo e di convertirlo. Alla fine nascerà un legame di amicizia profondo che porterà entrambi su sentieri inesplorati". Come si è documentato al riguardo?

"Ho fatto una ricerca della sacralità molto profonda, personale e artistica, mediante letture, saggi, e l’approccio a registi ‘spiritualisti’, come Paul Schrader, Robert Bresson, Dreyer, Ozu, ma anche Bergmanm e Pawel Pawlikowski".

Nanni Moretti ha affermato che ama scoprire giovani autori che fanno tanto con poco: concorda?

"Con la mia prima opera ho partecipato alla sua rassegna ‘Bimbi Belli’. A volte nel ‘poco’, nei limiti, ci sono le virtù, e una poetica che si manifesta con forme genuine".