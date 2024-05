Il film ’Primadonna’ al cinema Troisi

Appuntamento oggi pomeriggio con il Nonantola Film Festival: alle 17 lo schermo del cinema Teatro Massimo Troisi si accenderà per ‘Primadonna’, esordio alla regia di Marta Savina che racconta fatti realmente accaduti nella Sicilia degli anni Sessanta. Sarà presente in sala l’attrice protagonista Claudia Gusmano, che incontrerà il pubblico alla fine del film. Lia ha 21 anni, va a lavorare la terra con il padre, anche se lei è ‘femmina’ e dovrebbe stare a casa a prendersi cura delle faccende domestiche con la madre. Lia è bella, caparbia e riservata, ma sa il fatto suo. Il suo sguardo fiero e sfuggente attira le attenzioni del giovane Lorenzo Musicò, figlio del boss. Quando lo rifiuta, l’ira di Lorenzo non tarda a scatenarsi e il ragazzo si prende con la forza quello che reputa di sua proprietà. Ma Lia fa ciò che nessuno si aspetterebbe mai: rifiuta il matrimonio riparatore e trascina Lorenzo, e i suoi complici, in tribunale. "Lia ha la sana incoscienza dei 20 anni – afferma l’attrice – e si sente libera, anche di dire ‘no’".

m.s.c.