"Il Fiocco" in festa per i suoi 35 anni di attività

Domani e domenica il negozio Il Fiocco Merceria creativa in via Paradisi 1/E a Vignola, di Lara Rosi e sua sorella Cinzia, festeggerà il 35esimo anno di attività. L’avvio delle attività avvenne nel 1990 a Spilamberto in Corso Umberto I 39 come merceria classica. Nel 2010 arrivò il trasferimento a Vignola in via Paradisi, nell’ottica di offrire un supporto e un servizio sempre maggiori all’hobbistica e alla creatività femminile.

I festeggiamenti di domani e domenica si svilupperanno con una due giorni di attività presso il negozio dedicati alle clienti, con corsi a tema (previa iscrizione) a partire da domani mattina alle 9.30 fino a sera a cura di Lara e Cinzia, nonché di fornitori nazionali come Sagomiamo e Federica Peterlini. Alle 17 di domani il taglio della torta assieme alla sindaca Emilia Muratori, fornitori e clienti. I corsi continueranno anche domenica mattina fino alle 13.

